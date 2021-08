Méndez: “Tenemos una regularidad en el juego, no así en los resultados”

El entrenador de Godoy Cruz, Sebastián Ariel Méndez, ofreció la conferencia de prensa virtual post partido e hizo su análisis: “ Creo que el partido se puede dividir en dos tiempos. En el primero tuvimos buena circulación de pelota, jugamos bien y creamos situaciones. Tuvimos el error fatídico del gol en contra. Y en el segundo tiempo se nos complicó, creo que no hicimos un buen complemento, no estuvo bien y tuvimos la suerte de que ellos fallaran el penal. Y si bien también tuvimos nuestras oportunidades, no se jugó como en el primer tiempo y entramos en una confusión que no nos hizo bien. El partido deja muchas cosas por mejorar”.

Una colega le preguntó sobre la falta de regularidad en el juego, a lo que respondió: ”No estoy tan de acuerdo con eso, pero son opiniones. Creo que se sabe a qué jugamos y entiendo que hay una regularidad en el juego, no así en los resultados”.

Consultado sobre la falta de eficacia de los centrodelanteros, afirmó estar preocupado, aunque resaltó que la mayor confianza que se le puede dar a un jugador es estar entre los once titulares. “Creo que las opciones las tienen, el problema es cuando no hay ocasiones. Colman tuvo una clarísima y Tomás también. Creo que arrastran mucho las marcas y que los 9 pasan por rachas y se les tiene que abrir el arco. Necesitamos que alguno de los 9 empiece a convertir, vienen convirtiendo seguido los volantes y eso está bien. Pero obvio que para un equipo que tiene aspiraciones para conseguir más puntos, es vital que los nueve empiecen a convertir”.

Ante la consulta de Los Andes sobre los motivos por los cuales el equipo bajó la intensidad en el complemento, afirmó: “Creo que nos cansamos un poco y empezamos a perder el rumbo, por eso tuve que hacer modificaciones. Entiendo que perdimos frescura. Ellos cambiaron el mediocampo y también el sistema, inclusive cambiaron a la gente de adelante y presionaron más alto. Eso hizo que nosotros empezáramos a saltar líneas y a no jugar tanto. Y cuando uno no tiene la pelota, corre mucho más porque va a las segundas pelotas también. Quizá nos faltó tener un poco más de calma para parar la pelota y empezar a jugar otra vez con un poco más de paciencia. Hay que revisar el partido y ver en qué momento dejamos de hacer eso y nos complicamos solos también. Más allá de que el rival jugó y lo hizo bien”.

En ese mismo sentido, sobre dosificar energías en esta seguidilla de partidos, manifestó: ”De ahora en más pensaremos en el partido del jueves y hay que empezar a ver las cargas. Seguramente habrá que hacer cambios porque tenemos muy cerquita el partido del domingo contra Vélez también. En función de cómo estén los muchachos, veremos cómo hacer esa rotación”, concluyó el Gallego.

