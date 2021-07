Méndez se quejó del estado del campo de juego del Gambarte: “No se puede jugar”

Sincero y frontal, el Gallego no se guardó nada en la conferencia de prensa post partido . Además de admitir que Godoy Cruz no estuvo a la altura de las circunstancias en materia de funcionamiento colectivo, aprovechó para poner el grito en el cielo sobre las malas condiciones del piso del Feliciano Gambarte. Justo en la antesala del partido frente a River, a desarrollarse el sábado 7 de agosto a las 20:15 ¿en el Malvinas?

“Creo que no jugamos bien y que recién pudimos estar en partido cuando lo empatamos, pero rápidamente ellos se pusieron otra vez arriba. Nos costó el primer tiempo y también el desarrollo. Nos faltó frescura porque llegamos un poco cansados, contra Defensa fue muy desgastante y se los notaba a ellos más frescos que a nosotros. Tampoco estuvimos bien con la pelota, la cancha no ayudó en absoluto. Es muy difícil jugar en un campo así. Ahora hay que cambiar la cara y revertir esto rápido porque mañana (por hoy) tenemos que viajar a Santa Fe y el sábado jugamos contra Colón”, expresó.

Cuando Los Andes lo consultó sobre cómo calificaría este inicio de campeonato y los motivos por los cuales el equipo no logra hacerse fuerte en su propio estadio, el Gallego volvió a apuntar contra el estado del campo de juego: ” Más allá de la derrota de hoy, creo que el inicio es bueno . El equipo no mostró ese juego fluido que había mostrado en las dos primeras fechas, pero pongo como uno de los atenuantes la cancha porque es imposible jugar por abajo. Es algo que vamos a tener que cambiar urgente porque no se puede, estamos intentando jugar y los pases no salen porque a la pelota hay que darle tres controles. Tenemos aspectos para mejorar, obvio, porque Atlético nos ha llegado bastante. Pero creo que hay equipo y grupo como para que esto salga bien. El arranque ha sido bueno y depende de nosotros sacar un buen resultado en el próximo partido”.

Sobre los aspecto a mejorar para el futuro, analizó: “Creo que hay que tratar de recuperar la frescura de los primeros partidos, algo que va a ser complicado porque tenemos partidos seguidos y nuestros rivales han jugado antes. Pero no es una queja, sino algo con lo que vamos a tener que convivir porque les pasa a todos los equipos. Y ni hablar a los que están jugando copas internacionales. El fixture es complicado para todos porque se juega muy seguido”.

Por último, aclaró por qué Elías López no fue titular. “Fue un problema físico, por eso fue cambio el otro día en Defensa y no estaba para jugar los 90 minutos. Lo mismo pasó con Damián Pérez, que venía con una molestia muscular y no pudo ser convocado para este partido”.