Mazepin, futuro piloto de F1, en el centro de la polémica

Nikita Mazepin, que dará el gran paso a la Fórmula 1 en la próxima temporada en el equipo Haas, está en el centro de la polémica por un video compartido por él en el que aparece tocándole el pecho a una mujer. Por esa actitud, ha pedido disculpas.

El ruso aparece en un auto junto con una chica y alarga la mano para tocarle el pecho, mientras que ella se tapa con ambas manos. El vídeo provocó revuelo en redes sociales y hasta se abrió una petición en Change.org para que la FIA prohíba la participación de Nikita en F1. Ya hay más de 5 mil firmas.

DECLARACIÓN DEL EQUIPO:

“Haas F1 Team no aprueba el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el vídeo se haya publicado en las redes sociales también es aberrante para Haas F1 Team. El asunto se está tratando de forma interna y no se harán más comentarios en este momento”, compartió la escudería liderada por Steiner.

El piloto también se disculpó: “Me gustaría disculparme por mis últimas acciones tanto por mi propio comportamiento inapropiado tanto como por el hecho de que se publicara en redes sociales. Lo siento por la ofensa que he causado y por la vergüenza que le he hecho sentir a Haas. Tengo que seguir unas normas como piloto de Fórmula 1 y reconozco que he decepcionado a mucha gente y a mí mismo. Prometo que aprenderé de esto”, ha añadido Nikita.

Además, la chica del video también compartió su opinión:”¡Hola, chicos! Sólo quería que sepáis que Nikita y yo somos buenos amigos desde hace mucho tiempo y que nada de ese vídeo era en serio en absoluto. Confiamos el uno en el otro mucho y ésta fue una forma tonta de bromear entre nosotros”, ha comentado.

“Yo publiqué este vídeo en su cuenta como broma interna. Lo siento de verdad. Les puedo dar mi palabra de que realmente es una buena persona y que no haría nada para hacerme daño o humillarme”, ha compartido la modelo.