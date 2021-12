“Mazepin debería dedicarse a otra cosa”

Nikita Mazepin tuvo su temporada debut en la Fórmula 1 en 2021 y su primer año no fue el esperado, ya que terminó el campeonato con cero puntos y además estuvo involucrado en varias polémicas. El que no habló demasiado bien del joven piloto fue Ralf Schumacher, quien señaló que el ruso debería dedicarse a otra cosa que no sea la “Máxima”.

“Mazepin fue, sin duda, un buen piloto en la Fórmula 2. Pero este año se ha desarrollado en la dirección equivocada y debería hacer otra cosa. No necesariamente tiene que pilotar en la F1″, contó Ralf Schumacher.

Luego, el expiloto de 46 años cree que Mick podría crecer como piloto si tuviera a otro compañero de equipo: “Necesita a alguien que pueda ayudarlo. Alguien que pueda trabajar con él para que el equipo avance en la dirección correcta. Así Mick no estaría solo en lo que parece que es una causa perdida”.

Ralf Schumacher, realizó duras declaraciones contra Nikita Mazepin, quien no tuvo una buena temporada con la escuderías Haas.

Por último, cuando le preguntar si Mick podrá sumar sus primeros puntos dentro de la Fórmula 1 en 2022, dijo: “Depende de lo que Haas le ponga a su disposición. Con las herramientas que le den, Mick tendrá que dar el último empujón”.