Maximiliano Gagliardo, el portero de Independiente Rivadavia: “Vine a salir campeón no le tengo miedo a la palabra campeonato”

Independiente Rivadavia, este domingo desde las 21.30, en el estadio Bautista Gargantini tendrá otro difícil partido, como todos los que se presentarán en la recta final del torneo de Primera Nacional, cuando enfrente a Brown de Adrogué, por la fecha 29 de la zona B, donde está como único escolta. La ventaja, será que si Ferro Carril Oeste entierra al Funebrero, un triunfo lo puede llevar al liderazgo.

Maxi Gagliardo, arquero de Independiente Rivadavia, durante una entrevista en nuestra redacción/ Los Andes

El entrenador, Alfredo Berti volverá armar un once titular alternativo como lo hizo frente a Quilmes, donde logró un triunfazo sobre la hora, debido algunas bajas por lesiones, entre ella Lucho Abecasis, Matías Reali, Franco Romero (que sumó la quinta amarilla), el goleador Alex Arce entre otros, aunque algunos podría llegar al partido de hoy, pero es relativo.

El arquero Maximiliano Gagliardo, uno de los puntos altos de la Lepra, sueña, al igual que todo el mundo Azul, con el ascenso a la Liga Profesional. Claro que, guardavallas tiene con qué, porque sabe lo que son los ascensos: llevó a Primera Nacional a Los Andes, después llegó a la Liga Profesional con Arsenal de Sarandí y luego con Barracas Central, a los 36 años. “A esa altura de mi vida pensaba que nunca iba a llegar a jugar en Primera, se dio y pude dejarles un mensaje a mis hijos”, cuenta el jugador del Parque, quien está considerado el arquero de los ascensos, de lo cual se hace cargo.

Plantel de fútbol de Independiente Rivadavia de la Primera Nacional.

Nació en Chivilcoy hace 40 años y es una pieza fundamental en la Lepra y aseguró, que no tiene miedo a la “palabra campeón” y que para eso lo trajeron al club del parque, que frente a Quilmes logró tres puntos que podrían ser fundamentales de aquí al final del torneo, “No fue nuestro mejor partido, lo planteamos bien porque era lo que correspondía para el momento y el rival”, comentó respecto al triunfo frente a los Cerveceros.

- Son partidos que hay que ganar más allá de jugar bien o no.

-Exactamente, es lo que hablamos antes del partido y es lo que ejecutamos y salió la perfección, gracias a Dios. Finito, pero salió

- Es una etapa de definiciones compleja y difícil.

-Es desgastante. Es desgastante, pero te soy sincero, lo disfruto un montón. Pero en general, es desgastante. Por ejemplo; ¡Después de ese partido estaba muerto!, y no fue el partido que más trabajo tuve, pero igual la tensión está continuamente con eso de que, tenés que ganar, no te podés equivocar, que no haya errores, eso te lleva a la tensión.

- Un cierre de torneo muy parejo con tres grandes protagonistas y una diferencia mínima entre Maipú, Chacarita y ustedes.

- Y será así hasta el final del torneo, porque no creo que ninguno de los tres perdamos muchos puntos como para que quede alguno camino, me parece que llegamos todos hasta el último partido con chances. Por esos estos tres puntos fueron muy valiosos.

- Estos últimos partidos serán complejos, porque todos quieren sacar ventajas de estas circunstancias, tengan o no posibilidades de acceder al Reducido.

- Exactamente. Todos juegan por algo y sino juegan por algo enfrentan al primero al que querés ganarle. Querés sacarle puntos y es un partido para demostrar también, porque no sabés si el equipo que enfrentás va ascender y después te puede llamar. Es una motivación para todo.

¿Hay mucha ilusión en el grupo?

-La verdad que sí. Es un grupo que se formó totalmente nuevo, quedaron del año pasado Maidana y Tonetto, después, todos los demás que nos hemos ensamblado este año y, con una ilusión que te la transmite, el club, por el buen momento dirigencial, que hacen todas las cosas muy bien, y por la gente que tiene una emoción y una alegría en la que sentís que no les podés fallar. Por eso, es imposible no ilusionaste; salgo a la calle a comprar y la gente me dice. " vamos, que este año se nos da”. Nos ilusionamos, pero siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo que es un torneo muy duro y con muy poco premio para tantos equipos.

-Sos un jugador con mucho recorrido,¿Te sorprendió la la Lepra?

-Me sorprendió porque el mendocino es muy tranquilo y la verdad, la gente leprosa con estos resultado está loca!. Me han sorprendido, pero para bien. Esa locura hermosa, esa pasión que te quieren todo el día, a cada momento te quieren agasajar, regalar cosas, te quieren dar un abrazo. Están muy agradecidos y eso que todavía no logramos nada. Lo único que importa es que ascendamos a primera división. Más allá que sea una campaña extraordinaria hoy del club en Nacional B, igual lo más importante todavía no ha llegado.

-Son seis partidos a todo o nada, los que quedan por delante...

-Eso le decía a los chicos antes del partido frente a Quilmes; son siete partidos que nos pueden cambiar la vida a todos, y no solo los que jugamos, sino a los dirigentes, a los hinchas, a los familiares, entonces es algo muy importante.

- Con Maipú vienen cabeza a cabeza...

- Es tan lindo que esté Maipú peleando con nosotros en los primeros lugares, porque es algo bueno para Mendoza, que se merece otro equipo más en Primera División. Ojalá seamos dos más, porque lo merecemos los dos me parece que estamos haciendo un gran torneo y con méritos suficientes.

- Independiente y Maipú están en bocas de todos en el ascenso.

-Sí, es verdad, pero para mí Maipú, es el equipo que mejor juega. Realmente me gusta y es un equipo que da gusto verlo y, que sea nuestro rival, de la misma zona y mucho mejor aún.

- Sos un jugador que tiene varios ascensos, digamos que sabés de qué se trata todo esto.

-Sí, y creo que para eso me trajeron, ojalá pueda cumplirles y que quedemos a mano (sonríe). Sinceramente el club se lo merece y ha crecido muchísimo.

- Es una etapa donde afloran las lesiones y, en el último partido jugaron muchos suplentes que expusieron un gran compromiso.

-Es algo que habla muy bien del grupo, eso habla del compromiso que todos tienen. Hay chicos como Perales, que no les había tocado en todo el año jugar e hizo un partido magnífico, trabajó a la perfección. Lo mismo pasó con Jonas Aguirre o Maxi González, que han jugado poco pero cada vez que les toca, demuestran que tienen un nivel extraordinario. Pancho Petrasso jugó de lateral por derecha, siendo que es central, y lo hizo de maravilla. Eso habla de su gran crecimiento y tiene 21 años, muchísimo por crecer. Se lo dije,”Te recibiste jugador de fútbol en un partido tan difícil”.

-Por lo que decís Mendoza te cae muy bien ¿Estás con tu familia acá?

-La verdad, uno sueña con quedarse a vivir acá, me sentiría muy feliz. Me siento muy a gusto, la ciudad es muy linda y la gente es maravillosa. Y mi familia está en Buenos Aires; tengo dos hijos, uno de 17 y una nena de 14 años y, junto a mi mujer, me están haciendo el aguante para que podamos cumplir el sueño. Es difícil, pero vale la pena el esfuerzo.

- Alguna vez leímos que alguien le dijo a tu hijo: “Tu papá es un fracasado y nunca va a llegar Primera”.

-Así es. Hasta los 36 años no sabía lo que era jugar en Primera División, pensaba que quizás no lo iba a jugar nunca, ese año me cambió la vida para bien, y Gracias a Dios, pude darle un mensaje a mis hijos, de que esmerarse, trabajar y no bajar los brazos jamás; trae premio. Y hoy, soy el tipo que trae los ascensos o el que más acostumbrado está a eso.

- Una mochila que dejó de pesar.

-Sí, algo que empecé a disfrutar y es bueno que así sea. Desde que llegué se lo digo a los chicos, vine acá a salir campeón y no le tengo miedo la palabra campeón, porque es lo que deseo. Está bueno pedirlo y que el universo te lo devuelva.