El polideportivo La Colonia será el escenario del retorno del boxeo profesional a Mendoza en 2020, tras la aprobación de los protocolos nacionales para el pugilismo y, Junín es el lugar elegido en el interior del país, donde además se presentará la figura local, Maximiliano “El Profe” Segura. Una velada con un programa netamente mendocino, que estará bajo la promoción de Mario Arano, que tendrá lugar el 28 y como protagonistas centrales a Maximiliano Segura y Abraham Bounarrigo, dos noqueadores importantes y de gran proyección.

Para la afición de Junín, la gran atracción es la presentación de la gran promesa esteña, “El Profe” Segura (8-1-0; 6 nocauts), quien enfrentará a un bravo de la categoría, el sanrafaelino Joel “El Forastero” Arenas (9-8-1; 3 nocauts), en un semifondo pactado a 8 rounds de la categoría superligero. Mientras que en la pelea de fondo habrá un cruce de invictos. El noqueador de Guaymallén, Abraham Bounarrigo (7-0-0; 6 nocauts) ante el cordobés Juan Manuel Taborda (15-0-0; 9 nocauts) a 8 rounds, en la división de los mediano.

Maxi Segura volverá a combatir después de dos años en su casa, claro que no será frente a su público ya que el festival no tendrá asistencia, porque el protocolo no lo permite. El púgil dirigido por Fabián Sosa viene de ganarle en febrero a Sebastián Vivanco, donde volvió a la victoria luego de perder el invicto en octubre del 2019 con Néstor Maidana, por nocaut en el primer round. Segura tiene en claro cual es su horizonte en el mundo de los puños. Este profesor de educación física de 23 años, sabe que su categoría es una de las más completas y complejas, donde abundan los noqueadores y sostiene que se preparó a conciencia para la velada del 28, en la que si bien no es el fondista, es el gran protagonista y tendrá la responsabilidad de ser anfitrión.

“Es la pelea que veníamos buscando desde hace meses, siempre teniendo como rival a Joel y gracias a Dios se concretará, también por los municipios de Rivadavia, San Martín y Junín que apoyaron la realización del evento y, por supuesto, a la televisación con Mario Arano”, comentó el púgil del Este. En cuanto a su rival, un fajador arriba del ring, como es Arena, destacó: “A Joel no lo conozco, sé que es un boxeador experimentado, guapo y va al frente, su récord lo dice además, es un guerrero que no afloja y tiene mucha resistencia”.

En cuanto al preparación y las limitaciones debido a la cuarentena y la pandemia del Covid-19, ‘El Profe’ argumentó: “Entrenamos desde que todo comenzó a flexibilizarse un poco. Lo hicimos con responsabilidad y de manera tranquila, siempre dentro de estas posibilidades que tenemos para afrontar el desafío. Por eso también estoy contentísimo, porque todo boxeador lo que quiere es entrenar y pelear y hoy tengo esa oportunidad. Doy Gracias a Dios por eso y hay que aprovecharla”.

Desde que comenzó su carrera, Segura combatió a la distancia de 4 y 6 rounds, pero en esta ocasión por primera vez lo hará a 8 saltos: “Voy a ver qué sucede, estoy muy bien preparado y he trabajado bien esa cantidad de rounds. Ansioso para que llegue la fecha y tratar de quedarnos la victoria, que es para lo que uno entrena”.

Como los gimnasios estuvieron cerrados y muchos púgiles no volvieron a las actividades, respecto al trabajo de guanteo, subrayó: “Me han ayudado los chicos del gimnasio y de la zona Este. Hice viajes a Mendoza, donde hice guanteos de calidad y fuertes”. Hace un año perdió el invicto son Maidana, situación de la que se recuperó y en febrero volvió a la victoria. Al respecto, Segura, dijo: “Después de esa derrota, Fabián (su DT) estuvo todos los días dedicando un período de tiempo dentro del mismo entrenamiento al aspecto defensivo. Dios quiera que ese trabajo pueda verse reflejado a nivel defensivo”.

El resto de la velada

En otra pelea, el lasherino Joel “Popito” Mafauad (4-0, 2 nocatus) enfrentará al bonaerese Claudio “Bocha” Luque (7-2, 3 nocauts) a seis vueltas en peso ligero. Además, el invicto cordobés de Villa del Tororal, Nahuel “Caña” García (5-0, 4 nocauts) combatirá contra Carlos Martín Leguizamón (5-2), de Lincoln (Buenos Aires), en medianos y a seis vueltas. Mientras que a cuatro rounds, debutará Ricardo Alanís Guiñes (Las Heras) frente al sanrafaelino Víctor Daniel Díaz (1-0), en supermosca. Y el juninense Jorge David “Chapista” Quiroga (7-3-1, 2 nocauts) se medirá con otro lasherino, Gonzalo Romero (5-2), en superligero.

Mayweather es otro que tiene fecha de regreso

El excampeón mundial estadounidense Floyd Mayweather volverá a subirse a un ring el 28 de febrero, según confirmaron los organizadores del evento de lucha “Mega2021” que se realizará en el Tokio Dome de la capital nipona. Si bien aún desconoce el rival del estadounidense ni tampoco cuánto dinero percibirá, los promotores ya confirmaron su presencia.

Mayweather, leyenda del boxeo de 43 años y campeón en seis categorías diferentes, se retiró en el 2017 tras vencer a la estrella de artes mixtas Conor McGregor y embolsar 275 millones de dólares. El mediático exboxeador realizó además una exhibición en 2018 también en Tokio con el joven kickboxer, Tenshin Nasukawa, al que derrotó en sólo 2 minutos. “Sé que los Juegos Olímpicos son en Tokio en 2021. Y con mi equipo haremos algo grande en el Tokio Dome. Japón, allá vamos”, aseguró en Instagram al confirmar su presencia, quien avisó que no volvería a subirse a un ring por menos de 600 millones de dólares. ¿Tendrán ese dinero? Todo puede pasar. Lo cierto es que Floyd volverá a boxear, como también lo harán Mike Tyson y Evander Holyfield (exibición) y como ya lo hizo Sergio Martínez.