Maxi Segura: “Es una oportunidad que se ha dado en el momento justo”

Maximiliano Segura vuelve a combatir frente su público, pero esta vez, el popular ‘Profe’, lo hará por primera vez por un título. Será hoy en el estadio La Colonia de Junín, donde el esteño combatirá frente a Emiliano “La Cobrita” Domínguez por la corona Sudamericana de los Superligero.

Una velada de lujo que lo tendrá como fondista al dueño de casa y que estará promocionada por Mario Arano y que cuenta con la organización de la Municipalidad de Junín. Pelea que será transmitida en directo por DirecTV, a través de Sports Fight (canales 620 y 1620 HD y DirecTV Go) a partir de las 23.

Maxi Segura, volvió en el mes de abril después de un año sin combatir debido a una lesión en su mandíbula, le ganó a Daniel Niz, por nocaut en el cuarto rounds, en una velada desarrollada en Carlos Paz, Córdoba. Ahora, con un récord de 12 victorias, 10 por nocaut, y una derrota, Segura va por primera vez por un título y como fondista ante un rival de mucha experiencia como ‘La Cobrita’ Domínguez, un boxeador aguantador y peligroso, más allá de que su palmarés dice que tiene 26 triunfos (10 de ellos por nocaut), 10 derrotas y 1 empate.

Respecto a esta gran oportunidad que se le abre en su carrera profesional, Segura comentó: “Estoy bien gracias a Dios, muy contento y más que agradecido con Dios por esta oportunidad que se me da. Creo que es una oportunidad que se ha dado ahora en el momento justo, para el cual estoy preparado”, comentó el púgil nacido en Junín a Más Deportes.

En los últimos tiempos pasaron algunas circunstancias particulares, que dejaron al ‘Profe’ un tiempo fuera del ring, principalmente la fractura de mandíbula frente a Ramiro Lucero, a quien venció por nocaut en el octavo asalto en su última presentación en La Colonia. Pero antes también perdió -su única derrota- por nocaut sorpresivamente. Al respecto, dijo: “Cuando pelee con Néstor Maidana, Mario (Arano su promotor) me dijo que saliendo de esa pelea íbamos hacer otra a 10 rounds y, después íbamos a ir por un título. Cuando me dijeron, no me sentía preparado y por eso creo que lo que me pasó esa noche tuvo un propósito y perdí por nocaut. Al año siguiente empezó la pandemia, y como a la mayoría nos tiene que haber servido para reflexionar. Luego llegó la fractura de mandíbula y estuve otro tiempo más parado, que me hizo replantearme cosas y, después de todo eso llega a este momento. Por eso creo que todo tenía un propósito y que Dios me preparó para este ocasión: hoy es el momento justo”, señaló Maxi Segura, quien es muy creyente.

En cuanto a su preparación para el título, el púgil comentó: “Me he preparado muy bien, a conciencia como para cualquier pelea, porque todas son importantes, te ayudan a escalar y ranquearte, y además a acercarte al sueño, esa ilusión que uno siempre tiene. A nivel planificación hubo muchos cambios; trabajamos de manera distinta a lo que veníamos haciendo teniendo en cuenta que se puede tornar una pelea larga, entonces hicimos ajustes en la planificación para estar y llegar bien a los 10 rounds”, manifestó el popular Profe.

Segura y su equipo estuvieron entrenando fuera de la provincia para este objetivo: “Tuvimos un campamento de dos semanas en Villa Mercedes, donde tuvimos lindos guanteos. Dos semanas duras y que me permiten llegar bien. Estoy en el momento justo para hacer esto, confío en Dios y si esto no se dio antes y se da ahora, por algo será”, aseguró.

El santafesino, ‘La Cobrita’ Domínguez es un boxeador de mucho rodaje y en su última presentación cayó por puntos al inglés Ricky Burns, por puntos tras diez rounds. En cuanto al rival, Segura, comentó: “Es un rival de mucha trayectoria. Creo que difícilmente arriba del ring alguien le pueda proponer algo nuevo. Vivió todo, por lo tanto será una pelea de gran desafío para mí. Es lo que considero”.

Dieron el peso. Segura arrojó en la balanza 63.400 kg y Domínguez, 63,500kg. Mientras que, el semifondista de la velada, el godoycruceño Alexis Alaniz (4-1-1, 3 nocauts) registró 65,500kg y su rival, el cordobés José Tomate (15-8-0; 7 nocauts) 66,800kg, quienes combatirán a 6 rounds en la división welter.

Por otro lado, Maximiliano Zárate (1-2-0) pesó 61,700kg, su oponente Abel Niz aún no había llegado a la provincia a la hora del pesaje. Lo mismo sucedió con otro anfitrión, Alejandro Gatica (2-1-0) que registró en la báscula 69,900kg y su rival, Carlos Guzmán (0-1-0), estaba en viaje según se informó.

Completaran la cartelera. Gastón Cabaña (62.300) de la vecina provincia de San Luis, y Martín Garay (61,400kg) oriundo de San Juan, se enfrentarán a 4 vueltas en la categoría de los superligero. Mientras que en la rama femenina, Romina Melgar (54.300 kg) hará su debut frente a Carmen Bratschi (0-3-0; 53,600kg) a 4 rounds en la división gallo.