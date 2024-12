Max Verstappen denunció trampas en la Fórmula 1: “Estoy seguro de ello, pero nadie lo admitirá jamás”

A pesar de haberse consagrado campeón de la Fórmula 1 en la recientemente finalizada temporada, el piloto neerlandés Max Verstappen se sacó el cassette para denunciar irregularidades, trampas e inconvenientes con su monoplaza. “Si seguimos así, no seré campeón el año que viene”, advirtió.

El conductor del equipo Red Bull se despachó con críticas a la categoría y al resto de las escuderías en una entrevista, donde aseguró que “Ocurrieron cosas en el fondo que significaron que no teníamos ninguna posibilidad en ciertas carreras. Estoy seguro de ello, pero nadie lo admitirá jamás”. Además, especificó donde se encontró la trampa: “Se aprovecharon del alerón trasero y se hablaba de un truco con los neumáticos”, denunció.

El piloto de Red Bull Max Verstappen se despachó con una fuerte denuncia /Foto: AP

Según Verstappen, esta manera de actuar de otros equipos provocó que comenzara a perder la ventaja con la que contaba al principio de la temporada en cuanto a la rapidez de su monoplaza. “Cuando todo era muy turbulento alrededor del equipo, seguíamos teniendo el coche más rápido afortunadamente. De lo contrario, habría sido mucho más difícil, para todos. Desde la carrera de Miami, hubo muy pocas carreras en las que haya tenido el coche más rápido”.

Consultado sobre lo que lo ayudó a seguir enfocado, y obteniendo resultados positivos, Max expresó: “Gané mucho con mi experiencia este año. Mantener la calma, no forzar, comunicarse bien con el equipo y seguir trabajando duro. Para mí, ese es el núcleo”.

De todas formas, eligió profundizar sobre los desafíos internos que la escudería tuvo que afrontar. “No podían encontrar el problema exacto. Vi algunos gráficos, ciertos cambios aerodinámicos sobre cómo entrábamos en las curvas, la dirección y en la altura de conducción”. Además, completó: “Era diferente del auto del año pasado, y me pareció claro que ese era el problema, esas líneas y gráficos no los había visto antes. A partir de allí se volvió bastante claro dónde debíamos poner el foco y trabajar, los ingenieros supieron lo que hacer”

Por último, Verstappen aseguró que si no se corrigen estos problemas, el año que viene no podrá estar a la altura del campeonato. “Si seguimos así, no seré campeón el año que viene. Es así de simple. Realmente tenemos que tomar medidas para ser competitivos la próxima temporada. Todos lo sabemos”, avisó.