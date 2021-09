‘Mavi’ Pintos, de Las Pumas, habló tras el escandaloso suelo con Godoy Cruz

Después del lamentable espectáculo del sábado, en la fecha del fútbol femenino de la Liga Mendocina, entre Godoy Cruz y Las Pumas en el Feliciano Gambarte, donde las locales ganaron por 2-0; la capitana de Las Pumas quiso hablar con este medio. Quiso tener voz después de lo ocurrido, por lo que Los Andes se limitó al descargo de una de las jugadoras referentes que tiene el fútbol mendocino. Mientras que por el lado del Tomba, “ninguna de las chicas va a hablar”, confió el entrenador Padro Carzola. Y agregó: “Habrá un comunicado oficial por parte del club, como corresponde”, afirmó.

Mavi Pintos, quien también sintió lo sucedido, porque “no hay precedentes en el fútbol y esto tira para abajo tantos años por levantar al femenino y dejarles un legado a las jugadoras que vienen”.

“Me genera tanta bronca… más allá de que fue un desastre, no es algo que siempre sucede, desde que tengo 21 año nunca llegamos a una situación así. Hay rivalidad, pero jamás viví algo igual”.

“Creo que Las Pumas somos las más afectadas porque somos las más conocidas a nivel nacional. Me llamaron de muchas colegas de otras provincias para preguntarme qué pasó. Godoy Cruz, también es un referente con excelentes jugadoras pero es un plantel relativamente nuevo. Y hay que hablar del contexto, porque lo que sucedió no fue un hecho aislado. Sí hay que sancionar de manera dura a todas las involucradas pero también la Liga debe hacerse cargo por subestimar a este partido, por no mandar la cantidad de policías que debía haber habido, por designar a una terna arbitral que no estuvo a la altura y de no prever un control en el ingreso del público. Porque yo vi a gente con alcohol”.

“Cómo entender, y también fue vergonzoso, que la presidenta de la Liga Giuliana Díaz haya tenido que irse de la cancha siendo ella neutral, porque fue alcanzada por escupidas que largaban al banco de suplente”.

“A mí me putearon cuando salí, y tengo la mejor onda con todas las chicas de todos los clubes. A la Colo le dijeron de todo. No hubo respeto en ningún sentido. Hubo un contexto al que también se debe saber. En los medios no se cuenta todo. Estamos manchando una lucha histórica el futbol femenino de Mendoza. Es una suma de errores de todos. Matan a los dos equipos y hay un montón de cosas. Fijate que no es parte de las referentes de ambos clubes este tipo de comportamiento”.

“Hay que darle duro y se tiene que sancionar, pero para todos. Hemos tenido finales bravas, pero nunca pasó algo igual, y lo quiero dejar en claro porque el fútbol femenino de Mendoza sí es sano, hay buenas intenciones y todas pujamos para eso”.

“Esto no tiene que volver a pasar. Acá perdimos todos, Godoy Cruz, Las Pumas. Y veremos cómo se hace cargo la Liga Mendocina, porque tiene que tener responsabilidad en esto desde el momento en que no hubo seguridad ni arbitraje acorde al partido que se disputaba. Se sabía que iba a ser caliente”.

Futbol femenino, Godoy Cruz vs Las Pumas. /Gentileza Prensa de Las Pumas

“Las jugadoras vamos a hacernos cargo, a levantar esta situación. Que no pase más. Y lamento no estar hablando junto a una colega de Godoy Cruz porque en este, más allá de lo ocurrido, estoy segura que quieren reivindicar al fútbol femenino como nosotras”.

“Sé que la Colo (por Silvana Villalobos, técnica e Las Pumas) va a sancionar a sus jugadoras que intervinieron en la violencia, en el papelón. Porque no va a echar por la borda tantos años de su lucha por el femenino. Ninguna de las naturales de Las Pumas alienta estos hechos deshonrosos”.

“Esto tiene que morir aquí. Y todos debemos hacernos cargo. Y no fueron las piñas el detonante, ya venía mal. Eso fue una consecuencia de niveles que se fueron generando y explotó. Fue error de las jugadoras, error de Liga de no designar a una terna arbitral con experiencia, de la falta de policía, de permitir el ingreso de alcohol… todo estuvo mal”

“Para las jugadoras de ambos planteles, la rivalidad siempre está adentro de la cancha, porque afuera todas nos conocemos. En el contexto fue donde se desvirtuó todo”.