Mauro Zárate defendió el título logrado por Boca: “Mientras otros estaban de vacaciones, nosotros levantabamos otra copa”

Boca se consagró campeón de la Copa Diego Maradona tras vencer a Banfield por penales y mientras para algunos fue un título menor, según Mauro Zárate fue un logro importante que se debía festejar con orgullo.

El delantero xeneize, de poca participación en el equipo, se burló de River y, aunque no lo nombró, la indirecta fue dirigida al equipo de Marcelo Gallardo, que se quedó sin final de Copa Libertadores y sin final en la Diego Armando Maradona. “¿Cómo no vamos a festejar? Es otro título. Algunos están de vacaciones y nosotros levantando otra copa. Había muchos que la querían levantar, como también nosotros queríamos levantar la Libertadores”, apuntó Zárate en diálogo con Líbero (TyC Sports).

Por otra parte, hablando sobre su futuro, el delantero de 33 años dejó en claro que, si sigue sin sumar muchos minutos en el equipo de Miguel Ángel Russo, no descartaría emigrar.

“Estando así no me sirve quedarme en Boca. No tengo que esconder la respuesta. En su momento decidió quedarme por lo que hablé con Miguel, pero no terminé siendo lo importante que quería ser, jugando la Copa o los partidos importantes. En estos días se hablará con el Consejo, pero sin discutir, para llegar a un acuerdo”, cerró Mauro.