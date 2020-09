Mauricio Sperduti: “Me sedujo mucho el proyecto; es un club muy importante”.

No le gusta esto de hacer cuarentena durante 15 días, encerrado en una habitación de hotel, acompañado apenas por “un par de mancuernas” y sin mucho para elegir. “No entiendo por qué no realizar dos o más hisopados en un par de días y descartas tener la enfermedad, pero bueno, hay que hacerlo”, repetirá a lo largo de la charla. Es que el estado natural de Mauricio Ezequiel Sperduti no es el reposo. Lo suyo, a los 34 años, y luego de una carrera con paso por varios equipos de Primera División y del exterior, sigue siendo “correr detrás de una pelota”.

-Ya estás en Mendoza; ¿cómo vienen esos primeros días?

-Bien, todo tranquilo. Estoy haciendo la cuarentena en el hotel. Estoy contento por la posibilidad de volver a jugar y con muchas ganas de empezar. No entiendo porque no hacerme unos hisopados y descartamos padecer el virus, pero bueno, tengo que cumplir con la cuarentena.

-¿Cómo han sido estos más de cinco meses encerrados, sin poder realizar mucha actividad física ni futbolística?

- Han sido duros. Por suerte, en Rosario tuvimos uno o dos meses muy estrictos y luego pude volver a correr y entrenar. Estoy bien físicamente porque nunca dejé de entrenar.

-Quizás el mayor desafío no sea la cuestión física, sino más bien cuando llegue el momento de tomar contacto con el balón...

-Seguramente será raro al principio, sobre todo porque no se puede hacer reducido ni pelota parada ni fútbol formal. Pero con el correr de los días nos vamos a empezar a sentir con confianza otra vez. Lo importante será llevar a cabo un trabajo a conciencia y buscar la mejor forma física. No es menor esto de poder volver a los entrenamientos, aún bajo ciertas medidas y condiciones.

-¿Pudiste hablar con Marcelo Straccia (NdR; el nuevo entrenador leproso)?

-Si hablé. Se ha portado muy bien conmigo y tengo que retribuirle dentro de la cancha todo lo que ha hecho por mí.

-¿Te dijo dónde te piensa en su esquema táctico?

-No hablamos de posiciones ni de su idea futbolística; me llamó para decirme que pretendía contar conmigo. Ya hablaremos de todo lo demás cuando comience a entrenar.

-¿Por qué Independiente Rivadavia?

-Me sedujo el proyecto; es un club interesante. Conozco mucha gente que pasó por acá y me hablaron muy bien. La ciudad es muy linda y espero poder aportar lo mío.

Es una motivación extra poder pelear el ascenso. Vamos a intentar darle lo mejor al club y ojalá podamos alcanzar el sueño de llegar a Primera

-Tenés un amplio recorrido en Primera División y en el fútbol del exterior, sin dudas vas a ser un referente de este plantel...

-Primero quiero conocer a mis nuevos compañeros, pero si, obviamente buscaré aportar desde donde me toque para sumar al plantel. Buscaremos tener un grupo unido, lleno de cosas positivas y eso seguramente nos irá llevando a los resultados. Vuelvo a decirlo; estoy contento de estar acá.

-Seguramente te habrán hablado de un club que tiene una hinchada muy pasional...

-Me han contado y es una de las cosas que más me motivaron a venir. He pasado por otros clubes con hinchadas muy seguidoras y puede ser un aspecto fundamental para lograr el objetivo que queremos todos.

-En los últimos partidos en Mendoza, cuando enfrentaste a Godoy Cruz, te fue bien...

-(Risas) Creo que en las últimas tres o cuatro visitas le hice tres goles (NdR: Dos con Colón de Santa Fe y uno con la camiseta de Arsenal).

-¿Les da miedo que pueda suceder lo de los contagios en Boca?

-Tenemos muchas ganas de volver a entrenar, aunque somos conscientes de que no se puede compartir mates o un vestuario. Es una situación difícil y es una realidad que cualquiera se puede contagiar. Esperemos que todo vaya bien y pronto estemos hablando solo de fútbol.

Hoy vuelven a los entrenamientos el Lobo y la Lepra

Será un día especial para muchos. Después de más de 120 día de cuarentena, donde las actividades físicas están limitadas, y bajo estrictos protocolos que incluyeron hisopados en la previa, Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia volverán hoy a los entrenamientos.

Desde muy temprano, en el predio cercano al aeropuerto, el Lobo comenzará con el plantel dividido en cinco grupos y bajo la mirada de Diego Pozo y su cuerpo técnico.

Los grupos 1 y 2 comenzarán a las 8.30 y finalizarán a las 10. Luego llegará el momento de los grupos 3 y 4, desde las 10.15 a las 11.45. Finalmente, cerrando el primer día estará el grupo 5, de 12 a 13.30.

El predio mensana está sectorizado para una correcta distribución de los grupos, manteniendo el distanciamiento social. Los jugadores deberán llegar con barbijos y en el ingreso mismo serán desinfectados. Apenas finalizada la jornada, deberán retirarse a sus domicilios de forma inmediata.

En el caso de la Lepra, el retorno será en dos turnos, con tres grupos de seis jugadores cada uno, repartidos en diversos sectores del predio del Banco Mendoza. Además, los arqueros van a trabajar de forma independiente en otro espacio del mismo lugar.

Los primeros jugadores citados deberán presentarse a las 9.30, mientras que el resto lo hará a las 11.30.

Una vez finalizada la práctica, deberán abandonar el predio de manera inmediata.