Mauricio Macri y su pasion por Boca: Pidió revancha con River y les recordó que se fueron al descenso

Mauricio Macri no dudó cuando Jonathan Viale le consultó si quería que Boca se cruzara con River en la Copa Libertadores. “Siempre quiero revancha”, afirmó en la entrevista con América 24 sobre la mención del periodista a la recordada final de Madrid en 2018.

El expresidente argentino se refirió a la definición ganada por el Millonario y expresó que “eso va a quedar como hito, así como lo es la B para ustedes (risas)”. Además, agregó: “La B no equilibra. La B es la B. El éxito y el fracaso son dos palabras impostoras. Lo entendí en la época en la que ganamos todo”.

Con respecto al descenso, Macri reveló que era algo que no deseaba a pesar de su fanatismo. “Soy el único hincha de Boca que pedía que no se fueran a la B. Ese año que no estuvieron, sufrí. Decía ´mirá si no vuelven nunca más´. Sin Boca, River se moría. Y lo mismo sucede al revés”, manifestó.

El empresario volvió a tocar el tema de la final perdida en Madrid y deslizó que “fue una doble tristeza por el cariño a Guillermo (por Barros Schelotto)”. En tanto, añadió: “Es como un hermano menor. Igual que Palermo (Martín), Ibarra (Hugo) y toda esa camada que hizo que tuvieras una dura infancia”.

Ya fuera de la chicana futbolera, Macri dejó un mensaje para la sociedad argentina. “Nos tenemos que reconciliar. Como Boca y River o lo que hicimos con Ramón Díaz. Boca no existe sin River y River no existe sin Boca. Nada tendría sentido. Es algo que tenemos que lograr entre todos”, concluyó.