Mauricio Macri aseguró que será candidato en las próximas elecciones de Boca: “Hay que poner el hombro porque estamos mal”

Boca está inmerso en un año electoral bastante cargado, donde la actual dirigencia comienza a observar los movimientos de la oposición, que tiene a Andrés Ibarra como candidato y que en las últimas horas presentó un proyecto para construir una nueva Bombonera, y allí estuvo presente Mauricio Macri.

El ex presidente de la institución brindó una entrevista en donde habló de todo y dejó bien en claro que estará activo en las próximas elecciones, ya que no descartó ser parte de la fórmula presidencial (justamente con Ibarra): “Donde me necesiten, yo voy a estar”, aseguró.

Diego Cagna ,Andres Ibarra, Mauricio Macri y el Pato Abbondanzieri.

“Acá estamos, queriendo volver a soñar. Estamos tristes con todo lo que se está viviendo en Boca, hemos decidido por qué no volver a soñar. Con muchos que ya estuvieron, con gente joven para plantear un futuro diferente”, comenzó Macri en el evento donde dijo presente.

Fue así que el exmandatario confirmó que será uno de los protagonistas en las urnas xeneizes: “Donde me necesiten, yo voy a estar, porque hay amores que son para siempre. Todos los que estamos acá tenemos el mismo amor por Boca. Andrés Ibarra estuvo conmigo, fue el gerente general durante la etapa más gloriosa. Un creyente de lo que siempre prediqué: Boca por arriba de todos. Y es lo que siento que hoy se perdió. Queremos que Andrés lidere esta nueva etapa para poder disputar los torneo más grandes del mundo”.

Mauricio Macri

“Voy a acompañar en la Comisión Directiva, sí. Dónde me pongan voy a estar. Creo que es un momento en el que hay que poner el hombro porque estamos muy mal. Estamos muy tristes con este presente de Boca. No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea a una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué como el Mono Navarro Montoya, Fernando Gamboa y el Colo Mac Allister, con quien después terminamos de hacer política. Los tuve que sacar del club porque pensaban que estaban por encima de Boca, con Heller en el club que le había metido unas ideas raras y después empezamos a construir el Boca, como River, Independiente que son instituciones que existen antes que nosotros y van a seguir después de nosotros y hay que respetarlas...“Tiene que haber un club, de vuelta, conducido con la seriedad y profesionalismo que Boca necesita. Nos hicieron perder este rol de institución líder y moderna, que hoy se ve en otro lado. En ese plano, mal que me pese, no se habla de Boca sino de otro equipo (en referencia a River)”, sentenció Macri.