Matías Villarreal, el mendocino que sonó fuerte como refuerzo del Tomba, firmó para Aldosivi

Uno de los primeros nombres que sonó en este mercado de pases para reforzar el plantel de Godoy Cruz fue el de Matías Villarreal. El volante central fue una pieza fundamental en el Estudiantes de Buenos Aires de Diego Martínez.

Por esa razón es que el flamante DT tombino lo había puesto como prioridad, pero en las últimas horas se supo que Villarreal firmó contrato con Aldosivi de Mar del Plata.

“A Matías Villarreal me lo llevaría a todos lados”, había asegurado Martínez en diferentes entrevistas, pero al parecer la dirigencia no pensó lo mismo y por esa razón no aceleró en contratarlo. Cabe recordar que el jugador surgido de Independiente Rivadavia tiene el pase en su poder.

Repasando el plantel, el Tomba tiene jugadores para ocupar ese lugar en la cancha con Wilder Cartagena como titular indiscutido, también aparecen Juan Andrada y Fabián Henríquez y, hasta que se defina qué pasará con su futuro, Martínez puede contar a Jalil Elías. También aparecen más atrás juveniles como Luciano Pizarro, Agustín Manzur, Franco González que pueden dar una mano en ese sector de la cancha.

Por lo pronto, Godoy Cruz confirmó tres incorporaciones: Gonzalo Goñi (defensor central), Renzo Tesuri (volante ofensivo) y Alan Cantero (delantero).