Matías Soria, el arquero “yanqui” de Godoy Cruz

Entre los casi 30 futbolistas que entrenan actualmente con el plantel profesional de Godoy Cruz, sobresale la historia de uno de ellos. Se llama Matías Agustín Soria Zárate, es arquero, tiene 18 años y un “sueño americano” (jugar en el seleccionado de Estados Unidos) íntimamente vinculado a esa cultura de los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y éxito.

No es para menos. El 23 de noviembre de 2001, Matías nació en la ciudad estadounidense de Nueva York y vivió en el condado de Queens hasta los 4 años. Como tantas familias mendocinas Ariel y Alejandra, sus padres, habían huido espantados por la crisis de nuestro país.

Mi objetivo es poder vivir de esta hermosa profesión, llegar a alguna de las ligas importantes de Europa (Inglaterra, España o Italia) y jugar para la Selección de Estados Unidos

A la familia Soria-Zárate también le tocó vivir de cerca el horror del terrorismo. El día del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, su mamá estaba con casi siete meses de embarazo y justo había ido a un control. Por suerte, ellos estaban a media hora del viejo World Trade Center. “Mi viejo laburaba en una pizzería y mi mamá era ama de casa. Pero como mi vieja estaba depresiva porque extrañaba mucho al resto de su familia, decimos volvernos. Mi hermano Leandro, que tiene 15 años y juega de volante o extremo en las inferiores del Tomba, tenía un año cuando regresamos a Mendoza y nos fuimos a vivir a Lavalle”, recuerda Matías con la precisión de un cirujano.

La relación con Nelson Ibáñez es muy buena. Es una excelente persona. Significa mucho porque es un arquero con mucha experiencia y nos sirve para aprender

El fútbol asomó repentinamente en su vida alrededor de los 9 años. “Empecé en un club de barrio, Las Violetas. Por mi estatura, me ponían de defensor y de nueve. A los 11 años, mi tío Miguel llevó a mi primo a probarse a Guaymallén y me invitó a ver el entrenamiento. Ese día, en el reducido de la categoría 2001, justo faltó un arquero y me pidieron si podía atajar. Luego de la práctica, Marcelo Perruzzi me llamó, me felicitó y me pidió que firmara para la categoría”, agrega.

El tiempo le dio la razón a Perruzzi. A los 14 años, Matías Soria debutó en la primera división de Guaymallén, que ese año (2016) estaba en la B de la Liga Mendocina. Los entrenadores eran David Daine y ‘Manucho’ Mottes.

Tras una salida un tanto traumática del Tricolor, el Gato Oldrá lo llevó a Godoy Cruz en 2017. Debutó en Séptima de AFA y al año siguiente lo subieron a Reserva, donde jugó 2 partidos y casi todo el torneo en la Primera local mientras alternaba con Quinta de AFA. Bajo las órdenes de Diego Martínez, Soria transita por su cuarta pretemporada. Esta vez, cobijado bajo el ala de un tal Nelson Ibáñez.