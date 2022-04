Matías Rossi y su regreso al TC: “No tengo dudas de mi rendimiento”

Matías Rossi está, desde hace mucho tiempo, en la élite del automovilismo argentino y una de sus características, más allá de su frontalidad a la hora de decir lo que piensa, es su versatilidad. El “Misil” está constantemente buscando desafíos nuevos y la llegada de Toyota al Turismo Carretera lo motivó para volver a la categoría que dejó en 2019.

Rossi charló con Carburando y allí, contó cómo vive este camino con el Camry, auto que comenzó de forma complicada su incursión en el TC. “Manejo bien la falta de resultados, tengo mucha confianza en mí mismo, sabiendo que cuando tengo un auto competitivo, estoy para ganar. No es que tengo dudas de mi rendimiento. Después son cosas que disfrutó, porque en el Turismo Carretera ya viví alguna etapa de estas y también de dominio, pero a su vez veo con buenos ojos proyectos como el de Toyota, donde tengo que desarrollar”, manifestó.

Matías Rossi confía en poder ser competitivo con el nuevo Camry de TC

Y agregó: “Ni hablar que quiero andar adelante, pero son procesos que cuando uno evoluciona un auto como este que es nuevo, cuando estemos bien competitivos, sé internamente que lo voy a disfrutar un poco más”.

Por otro lado, el piloto de 38 años dejó claro que es una persona que necesita de la motivación constante y que los nuevos desafíos es algo que lo alimenta. “A mi gusta hacer cosas diferentes. Son muchos años en el automovilismo y hacer siempre lo mismo, no me interesa. De hecho, soy de cambiar, de hacer cosas nuevas y son cuestiones que me motivan. Lo mismo con lo de Brasil, donde todavía no tuve los resultados esperados, si parcialmente la competitividad. Estas son cosas que me generan un esfuerzo y dedicación, me hago malasangre cuando ando mal es obvio”, indicó.

En el final, Rossi aseguró que no considera que estas incursiones le hagan perder tiempo dentro de la actividad. “No creo que este regalando tiempo, no lo veo así. Tengo otro pensamiento porque, equivocado o no, estos proyectos me motivan. Anteriormente, lo hice con otros cambios como los de marca o categoría. Soy medio loco, andar de un lado a otro me gusta también”, concluyó.