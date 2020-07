Matías Lammens: “Si las condiciones se dan, en septiembre podríamos tener fútbol”

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, señaló que la competencia en el fútbol argentino podría reanudarse en septiembre, mientras que expresó su preocupación por la compleja situación que atraviesan los clubes de barrio.

“Para volver a la cancha falta. Nos ha pasado mucho de poner una fecha y que la situación se complicara”, dijo el funcionario en declaraciones con Ahora Dicen. Sin embargo, luego dejó en claro que hay una fecha aproximada para el regreso de la competencia: “Si las condiciones se van dando, en septiembre podríamos tener fútbol”.

El miércoles, la AFA aprobó el protocolo para que los equipos puedan retomar las prácticas. Dirigentes, médicos e infectólogos terminaron de darle forma al listado de puntos que todos los clubes deberán cumplir para llevar adelante estos entrenamientos programados para pequeños grupos de jugadores.

Lammens también habló de la actualidad de los clubes de barrio. “En los últimos cuatro años la pasaron muy mal, con tarifas impagables y sin ayuda del Estado”, dijo.

En la misma línea, remarcó: “Tenemos que preparar a los clubes para la pospandemia, porque el tejido social seguramente quede muy dañado”.

Por último, el ex presidente de San Lorenzo se mostró en contra de la posible llegada de Ricardo Centurión al conjunto de Boedo, por la denuncia por violencia de género que tiene. “No estoy en el día a día del club y no sé qué tan cierta es la posibilidad de que venga, pero cuando uno piensa en un jugador tiene que tener en cuenta estas cosas”, concluyó.