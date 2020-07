Matías Ibáñez confirmó que tuvo contacto con Godoy Cruz

Godoy Cruz sigue trabajando para reforzar su plantel y uno de los puestos apuntados es el arco, ya que la salida de Rodrigo Rey dejó un hueco que la dirigencia y el cuerpo técnico quieren llenar con alguien de experiencia.

El nombre apuntado es Matías Ibáñez, quien finalizó su contrato con Patronato de Paraná y debe volver a Lanús, pero Luis Zubeldía ya le comunicó que no lo tendrá en cuenta porque le quiere dar rodaje a un arquero más joven: “Tengo contrato con Lanús hasta diciembre. Hace 20 días terminé el préstamo con Patronato. Hablé con Luis Zubeldía y le pregunté sobre mi situación. Él me dijo que iba a optar por un arquero más chico. Es entendible”, comentó el portero en el programa Dos de Punta.

Así es que Ibáñez, de 32 años, se acerca a Mendoza a pesar de tener un par de ofertas de otros clubes. La ventaja es que Martínez ya se comunicó con el arquero y la transmitió su deseo de que sea el arquero del Tomba: “Hablé con Diego Martínez (DT). Me comentó su idea. Me preguntó si me gustaba el hecho de ir a Godoy Cruz y le dije que sí, que me interesaba”,

La otra buena noticia es que el arquero tiene buenas referencias del Tomba: “Es una buena institución y un lindo club. En el último tiempo ha crecido un montón, pese a que debe engrosar el promedio. Veremos qué es lo mejor para mí y para mi familia”, cerró.