Matías Alasia: “Sería una falta de respeto que vuelvan a entrenar solamente algunos clubes”

Es un gran atajador de penales. Según su cuenta, son cerca de 50 los remates desde los 12 pasos que contuvo o logró desviar. Esa condición lo catapultó, entre otras cualidades, a ser considerado uno de los mejores arqueros del Torneo Federal A. Matías Alasia es el hombre del cual hablamos, un jugador clave para cualquier equipo y quien ayer aseguró su continuidad en el Deportivo Maipú. “Tenía un acuerdo de palabra con Omar y Hernán Sperdutti, pero los números estaban lejos de lo que ofrecía el grupo empresario que llegó al club. Pero hubo una gran predisposición de la partes y terminamos solucionando el tema”, nos dijo el “1″ desde Corral de Bustos (Córdoba).

-¿Además de Maipú, tenías otras ofertas?

-Tuve otros llamados, pero soy un hombre de palabra y se la había dado a la dirigencia de Maipú. A fines de febrero me habían ofrecido la renovación de contrato y no lo pudimos firmar porque después apareció el tema de la pandemia y todo se fue demorando. Además la gente nueva tenía un presupuesto y no llegaban al monto que ya tenía acordado.

-¿Tenías una fecha límite para tomar una determinación sobre tu futuro?

-Nunca me puse plazos para arreglar. Si no había un mutuo acuerdo, obviamente que tenía que buscar mi futuro en otro lado. Estoy muy contento de poder seguir atajando en Maipú, porque esa era mi prioridad desde un principio. Ojalá que podamos lograr los objetivos que se va a plantear la institución. Agradecido a Ale Terraza y a Hernán y Omar Sperdutti por el esfuerzo que se hizo.

-¿Cómo estás llevando la situación económica?

-Es un momento difícil. Estoy en una categoría donde lo que ganás no de da margen para decir puedo invertir o tener tal cosa. Hay que tratar de cuidar la plata como se pueda hasta que se generen nuevos ingresos. En lo personal, por suerte la estamos llevando bastante bien.

-¿Has podido entrenarte lo más parecido a una práctica formal?

-Nunca dejé de entrenar y acá en mi pueblo cuando habilitaron lo lugares para poder entrenar, empecé a trabajar con más intensidad. Hace dos meses que estoy entrenando en un gimnasio y con un entrenador de arqueros, el mismo que me ayuda cuando estoy de vacaciones

-A principio de año, nos decías que eras el mejor arquero de la categoría en el último lustro, ¿seguís pensando lo mismo?

-Lo único que te puedo decir es que que desde hace cinco o seis años me mantengo en un nivel alto y que por algo se dan los resultados. Alguno lo puede tomar de una manera u de otra, pero siempre me esfuerzo para sacar el máximo potencial que uno tiene.

-Parece curioso que la dirigencia y los empresarios que se harán cargo del fútbol profesional, contraten jugadores antes que el técnico, ¿hay incertidumbre con el tema?

-No es asunto mío. A mi me contratan para atajar y ellos tendrán sus motivos para no haber contratado el entrenador. La persona que venga, sea quien sea, el cuerpo técnico que venga será bienvenido.

-Sos optimista para que la actividad regrese al menos en setiembre con los entrenamientos

-Todos somos optimistas. Creo que se podría volver mucho antes de la fecha que se está hablando. Solamente tenemos que tomar los recaudos y aprender a convivir con este virus. Si respetamos los protocolos, considero que tanto el fútbol como el trabajador en general, puede hacer sus labores de manera normal. Hablo más en nombre del trabajador, que no puede estar 150 días prácticamente encerrado. Al tema lo tomo como más político que otra cosa, aunque respeto el pensamiento de lo que dicen lo contrario.

-En AFA están tratando de que los equipos que nos representan en copas internacionales sean los primeros en regresar a las prácticas. Desde tu óptica, ¿sería una decisión justa?

-Sería una una falta de respeto. Hablo por Mendoza, que cuando no tenía tantos casos de contagios, pidió que se permitiera volver a los entrenamientos de algunos clubes y no se le permitió porque supuestamente desde AFA pensaron que puedan sacar ventajas. Y hoy por hoy los que van a sacar ventajas son los clubes que nos representan en las Copas.

-¿Y sobre la definición del Federal A, qué nos podés decir?

-Es que nadie sabe cómo va a ser, si se jugará un octogonal o un hexagonal. Seguramente lo que se juegue va a ser duro porque los equipos van a armarse para ascender. Nosotros antes de la pandemia estábamos clasificando dentro del grupo y cuando se nos permita volver a entrenar, haremos lo posible para lograr esas clasificación.

-La gente que maneja al club en el fútbol profesional, quiere mantener la base del plantel anterior. ¿Eso es una ventaja?

-Los equipos que van a pelar el ascenso van a mantener las estructuras y contratar jugadores de jerarquía porque saben que están a un puñado de partidos de lograr ascender. Me parece que ninguno de los clubes que estuvo peleando arriba van a seguir apostando fuerte. En Maipú ojalá se quede una base importante porque veníamos haciendo un gran trabajo.

-A pesar de los contra de la pandemia, supongo que tu familia debe estar feliz por haberte tenido tanto tiempo con ellos.

-Por supuesto, estamos todos felices. Durante las vacaciones son pocos los días que podemos compartir con nuestras familias y esta pandemia nos permitió pasar más tiempo con los seres queridos. En mi caso, desde mediados de abril que estoy en mi pueblo, y eso nos ayuda a llevar esta situación con cierta tranquilidad.

-¿Cómo es tu rutina de entrenamiento diario?

-Los lunes arranco por la mañana con un par de horas en el gimnasio y, por la tarde, es el entrenamiento específico con tareas de arquero. Después descanso los martes y regreso el miércoles con otro doble turno, el jueves trabajo solamente en gimnasio y el viernes nos entrena, junto a otros chicos, la persona que nos está ayudando en este período.

-¿Cuándo pensás de que podés volver a la provincia?

-No tengo fecha y tampoco lo hablé con la dirigencia. Solamente quedaron de llamarme cuando resuelvan otras cuestiones.

-¿Quién es más famoso en Corral de Bustos: Matías Alassia u Oscar Ruggeri?

-Oscar Ruggeri, sin dudas (risas), de hecho el estadio del pueblo lleva su nombre. Acá en Corral de Bustos hay muchos jugadores famosos, no solamente del ámbito del fútbol. Hay tenistas y nadadores que también se están haciendo conocer. En cuanto al fútbol, de acá son los hermanos Bressán, los Dessio, Gino Perruzi, Carlos Aimar, Gabriel Loeschbor, Fernando Ortiz, Agustín Jara, y muchos tantos otros. Ruggeri es el emblema de la ciudad por lo que hizo en toda su carrera.

Número: 6 Penales atajados en Maipú.

Alasia es un especialista en penales. En el Cruzado contuvo los remates de Mauro Brito (Gutiérrez), Rodrigo Herrera (Sansinena), Emmanuel Pío (Juventud Unida -SL-), Gonzalo Klusener y Nicolás Quiroga (Independiente Rivadavia) y Sergio Viturro (Peñarol -SJ-).

Rearma su operativo ascenso

Alasia es el sexto jugador en arreglar condiciones con el Cruzado, cuya intención es mantener la base del plantel que era dirigido por Carlos Sperdutti, para ir por el ascenso a la Primera Nacional. En ese sentido, el arquero ayer se sumó a Matías Persia, Franco Moreno y Álvaro Lima, quienes también acordaron la continuidad en el Botellero. A ellos, debemos sumarle los dos primeros refuerzos: Álvaro Veliez (proviene de Villa Dálmine) y Mauro Cerutti, con pasado en Independiente Rivadavia y de reciente paso, también en la principal categoría de ascenso en AFA, por Temperley. Y habrá más. La Subcomisión de Fútbol Profesional, encabezada por Alejandro Terraza, Horacio Molli y Fabricio Rinaldi están hablando con otros jugadores y también terminando de definir quien reemplazará al Gringo en la dirección técnica.