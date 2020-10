Más amistosos en la Liga Profesional de AFA, mientras la fecha de reanudación todavía es una incógnita

Durante el transcurso de esta semana habrá una reunión entre Matías Lammens (Ministro de Turismo y Deportes), Ginés González García (Ministro de Salud) y Santiago Cafiero (Jefe de gabinete de ministros de la Nación), para definir y anunciar la fecha del comienzo del campeonato. Porque mientras el resto de los países del mundo ya tienen sus torneos en curso, la Argentina aún está en ‘veremos’. Mientras tanto, los equipos argentinos se mueven con partidos amistosos

“Si el Gobierno lo permite, la intención es empezar el viernes 30 de este mes”, dijo Nicolás Russo, presidente de Lanús y Secretario Ejecutivo de la AFA. La fecha del viernes 23 de octubre quedó descartada después del anuncio de Alberto Fernández que dispuso restricciones en el Interior hasta el 25 de este mes.

Ante esto se siguen pactando más partidos amistosos en busca de puesta a punto de los equipos, para cuando llegue el momento de arrancar. Se entiende que será este mes o principio del próximo. Hay partidos jugándose (Libertadores y Eliminatorias) y los protocolos en funcionamiento, por lo que el reinició debería ser pronto.

Por el momento, la pelota rueda pero sin puntos en juego. Hoy juega Boca frente a Arsenal, a las 15.30, en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. No será televisado.

Este viernes serán cuatro partidos amistosos: Newell’s vs Unión, en Santa Fe, Lanús vs San Lorenzo y Boca vs Arsenal.

Y el sábado, tres: Estudiantes de La Plata vs. Arsenal, Vélez vs. Huracán y un partido a confirmar, Independiennte de Avellaneda vs Banfield.