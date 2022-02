Martín Ojeda: “Uno siempre sueña con jugar en Europa, pero ya pasó y vivo el presente”

Fue el protagonista de la novela del verano y su palabra era una de las más buscadas en la zona baja del estadio Malvinas Argentinas. Martín Ezequiel Ojeda, la figura excluyente de Godoy Cruz en el último torneo, dialogó con Los Andes, entre otras cosas, sobre su frustrada transferencia al Dinamo Zagreb de Croacia. El Tomba rechazó una suculenta oferta para retenerlo.

-Martín, ¿cómo tomaron el resultado?

-Es un buen empate por cómo se dio el partido, pero amargo a la vez porque le queríamos regalar los tres puntos a la gente. Creo que ellos se encontraron con un golazo y nosotros hicimos los méritos y tuvimos las situaciones como para empatarlo.

-¿Creés que puede ser un punto de partida para lo que viene?

-Sí, por cómo se dio el empate, sirve mucho para lo que viene. Ojalá podamos traernos los tres puntos desde Santa Fe el próximo jueves.

-Tuvieron varias situaciones para convertir, sin embargo el gol se dio en el descuento y quizá de la manera menos pensada. ¿Por qué?

-El fútbol el fútbol tiene estas cosas, lo buscamos por todos lados y el gol llegó tras una segunda jugada por una pelota aérea que le queda a Gian (Ferrari). Estamos contentos por él porque convirtió y la viene luchando hace desde hace mucho tiempo.

-¿Cómo te sentiste?

-Me sentí bien, después del gol ellos se replegaron bien atrás y no pude tocar muchas pelotas. De hecho, tenía que bajar varios metros para poder hacerlo y eso no es algo que beneficie a mi juego.

-En la conferencia de prensa Diego Flores destacó tu humildad y dijo que sos un jugador que mejora al equipo. ¿Qué sentís?

-Estoy muy agradecido por sus palabras, por su apoyo y también por el aliento de la gente, que me ha brindado su cariño en todo momento. Uno siempre intenta mejorar y progresar día a día en beneficio del equipo. Soy de ver y analizar bastante las debilidades que tuve en el partido para luego ir mejorándolas en la semana. Desde donde me toque estar, siempre voy a tirar para adelante.

Godoy Cruz vs Tigre, por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Foto: Mariana Villa / Los Andes

-En la situación del primer tiempo, en la que te asistió Acevedo, ¿quisiste enganchar para la zurda para poder pegarle mejor?

-No, en realidad quise hacer el amague pero como vi que tenía al defensor medio lejos le quise pegar con derecha y se me fue el pie de apoyo.

-¿Te alcanzó a tocar Cabrera?

-No, no me tocó. Pero en la situación en la que estamos nosotros, hay que pedir todo. No queda otra, je.

-¿Cómo hiciste para cambiar el chip y la cabeza después de todo lo que se habló con respecto a tu frustrada transferencia al Dinamo Zagreb de Croacia?

-Se hablaron muchas cosas, muchas mentiras. Se dijo que yo no contestaba los mensajes porque no quería venir a entrenar, pero la realidad es que durante los días que falté a entrenar fue porque contraje Covid-19 y tuve que estar diez días encerrado en mi casa de Gualeguaychú. Se hablaron muchas boludeces, pero yo estoy tranquilo. Como dije en mi cuenta de Instagram, siempre que esté acá voy a dar lo mejor para que Godoy Cruz siga creciendo.

Por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional, Godoy Cruz visitará a Colón de Santa Fe el próximo jueves a las 17 horas, en el Cementerio de los Elefantes.

-¿Sentías que era el momento de emigrar al fútbol europeo?

-Uno siempre sueña con jugar en Europa, creo que todo jugador lo ansía para después poder llegar a la Selección Argentina. Pero bueno, ya está, lo pasado pisado. Yo soy de vivir el presente y lo que pasó, ya fue. Ahora soy feliz acá en el club y seguiremos buscando la mejor manera para sacar a Godoy Cruz adelante.

-¿Te vino a ver Juan, tu papá?

-Sí, mi viejo viajó para traerme el auto y visitarme, así que estoy muy agradecido por eso. Ahora (por el viernes a la noche) me voy a estar con él porque mañana (por ayer) se vuelve a Gualeguaychú y quiero disfrutarlo.

-Empezaste jugando por izquierda y después el técnico te cambió a la punta izquierda. ¿Vos dónde te sentís más cómodo?

-Para mí es indistinto. Intento aportarle al equipo de la mejor manera en el lugar que me toque jugar. Mientras sea para ayudar al equipo, intentaré hacer lo mejor.

-De hecho, en los últimos minutos del partido se te vio jugar en una posición mucho más retrasada que lo habitual. ¿Fue un pedido del técnico?

-Sí, Diego (Flores) me pidió que fuera de tres, aunque más tirado al ataque por cómo se venía dando el desarrollo del partido. Por suerte en esos últimos minutos llegó el empate.