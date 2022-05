Martín Liberman se rindió ante el River de Gallardo y enfureció a los hinchas de Boca: “Sáquense el antifaz”

El periodista deportivo Martín Liberman, siempre incisivo y polémico en sus comentarios, volvió a pronunciarse en Twitter en favor del River de Marcelo Gallardo. Además, mandó un mensaje a los hinchas de Boca que lo critican.

Liberman elogió a River tras el contundente 8-1 frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores de América. Y no tardó en referirse a Julián Álvarez, el joven goleador que metió seis tantos para entrar en la historia grande del fútbol mundial. Es que el cordobés se convirtió en el primer futbolista de River en marcar seis goles en un partido oficial a lo largo de 121 años de historia.

Julián Álvarez brilló como nunca y metió seis goles, marca histórica en River.

“Si uno dice que River es mejor que Boca, se enojan y te dicen que recibís plata. Sáquense el antifaz muchachos. River es el mejor equipo de la argentina por mucho, gane o pierda el torneo. El representante más serio que tiene Argentina hoy en América”, aseguró Liberman en la red social del pajarito.

En consecuencia, cientos de hinchas de Boca contestaron con mensajes de todo tipo.

El periodista Martín Liberman no para de elogiar al DT de River, Marcelo Gallardo.

River Plate clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores como primero de su grupo y como el segundo mejor club entre los primeros, solo por detrás del Palmeiras. El detalle no es menor ya que Gallardo podrá definir en casa todas las eliminatorias de la Copa salvo que se cruce justamente con el elenco brasilero.

Los mensajes de Liberman en Twitter.

El elogio de Liberman para Julián Álvarez tras la noche histórica de River

En cuanto al gran momento que atraviesa Julián Álvarez, Liberman no dudó en destacarlo con un contundente tweet. “Julian Álvarez es un recontra crack! Ojalá no le hagan el vacío en la selección y el DT se anime a darle el lugar que se merece! Gallardo hizo bien en plantarse con Scaloni y no cedérselo. Nos hubiéramos privado de su obra maestra. Primer jugador de River que hace 6 goles”.