Martín Liberman criticó la forma de jugar de la Selección y los hinchas no lo perdonaron

La Selección Argentina estiró su invicto tras golear a Italia por 3-0 en la Finalissima 2022 y alcanzó los 32 partidos sin caer. Este gran logro fue muy comentado por los hinchas argentinos, quienes utilizaron sus redes sociales para expresarse y elogiar al conjunto liderado por Lionel Messi.

Martín Liberman criticó el estilo de juego de la Selección

Por otro lado, uno de los que utilizó Twitter para dar su punto de vista fue Martín Liberman, quien marcó distancia del público y expresó su polémico punto de vista: “Cancherear NO va. Si les dan una patada, banquensela. Están sobrando”.

Esta expresión del periodista estuvo precedida de un elogio previo hacia la figura de Messi, autor de la gran jugada que desembocó en el primer gol de partido, obra de Lautaro Martínez.

En esa ocasión, Liberman comentó: “Apareció el Messi del último tiempo en la selección y Argentina gana 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez. En estos 30′, el capitán argentino jugó mejor que en todo el año de París. Hoy la selección es su lugar en el mundo“.

Por su parte, los hinchas no se quedaron callados y expresaron su bronca ante la crítica del Conductor: “No podés querer tan poco a tu Selección. Me da vergüenza”; “Si son tan buenos, que se la saquen. Disfruta un poco”; “Vos en contra de esta selección era lo que me faltaba para permitirme soñar”, fueron algunas de las reacciones de los hinchas.

La Selección Argentina estiró su invicto ante Italia y superó el récord del conjunto de Alfio Basile

La Selección Argentina, liderada por Lionel Messi, derrotó 3-0 a Italia en el marco de la Finalissima que se jugó en Wembley, Inglaterra, y se quedó con otro título oficial de la FIFA.

Con esta victoria, alcanzó los 32 partidos sin caer, marca con la cual superó lo conseguido por el entrenador Alfio Basile, quien estuvo 31 duelos oficiales sin perder, aunque ganó dos encuentros más, pero no son contabilizados.

El conjunto de Scaloni acumula 21 triunfos y 11 empates, lo que también lo convierte en el seleccionado con más partidos consecutivos sin perder en el mundo. El récord que sigue estirando lo había conseguido luego del último empate sin goles ante Brasil por las Eliminatorias, sumado a la caída de Italia ante España en las semifinales de la Nations League, en el cual la Azzurra dejó atrás una racha de 37 encuentros sin perder.