La descarga casi siempre al espacio, el llegador que rompe líneas y le da peso a ese ataque directo que nace en esos pases filtrados con la precisión de un cirujano. Martín Ojeda se ha convertido en un arma ofensiva fundamental del Tomba del Gallego Méndez, ese que puso de rodillas nada menos que al River de Gallardo.

-Si te digo que Godoy Cruz hizo un partido perfecto, ¿coincidís?

-Sí, la verdad que coincido totalmente. Hicimos un partido buenísimo y logramos lo que veníamos buscando como equipo: estar siempre cortos, llegar al área, quitarles espacios y tener ocasiones. Todo eso se potencia porque enfrente había un rival como River, que tiene grandísimos jugadores de jerarquía. Gracias a Dios pudimos hacer un gran partido y quedarnos con la victoria.

-Además, no debe ser fácil sostener ese ritmo ante River...

-Sí, tuvimos que sostenerlo los 90 minutos porque dejarle un poco de espacio a River significa que te pueda hacer un desastre. Más allá de titulares o suplentes, todos sabemos la calidad de jugadores que tienen. La idea era estar cerca todo el tiempo y no mermar nunca la presión. Gracias a Dios pudimos hacer todo lo que veníamos entrenando en la semana.

-Ante River fuiste la figura, pero venías teniendo muy buenos rendimientos. ¿Estás en uno de los mejores momentos de tu carrera?

-Sí, me siento cada día mejor y me estoy encontrando más completo, tanto en lo deportivo como en lo personal. Gracias a Dios este año me tocó ser papá (NdR: Benjamín nació en enero pasado)y eso, más el apoyo de mi mujer y el resto de la familia que está en Gualeguaychú, me ha ayudado muchísimo a crecer y a prepararme mentalmente para todo lo que viene. En el fútbol, la cabeza es todo y estoy pasando un gran momento. Igual, no me conformo y voy por más.

-¿Se disfrutan estos momentos futbolísticos o no hay tiempo y ya hay que pensar en lo que viene?

-Son momentos que se disfrutan mucho para entrenar y preparar el próximo partido de la mejor manera. Y hacerlo luego de una victoria como esta nos permitirá laburar más tranquilos y con mucha más confianza. El premio de haberle ganado a River fue que tuvimos un día más de descanso y a partir de mañana (por hoy) comenzaremos a pensar en el partido del lunes que viene contra Lanús.

-En las jugadas previas a tus goles hubo grandes desmarques tuyos para marcarle los pases a Acevedo, en el primero, y a Lomónaco, en el segundo. ¿Cuánto mérito tienen los asistidores?

-Muchísimo. Siempre pienso que el asistidor tiene el mismo o un poco más de mérito que el que hace el gol o tiene la ocasión. Meter un pases tan difíciles como el de Nelson (Acevedo) y el de Seba (Lomónaco) valen muchísimo. En el primero sólo tuve que tocarla para que Armani me hiciera penal, y en el de Seba sólo controlar hacia adelante y rematar.

-A pesar de que sos zurdo neto, estás convirtiendo muchos goles con la pierna derecha...

-Sí, soy zurdo pero en Godoy Cruz creo que tengo más goles de derecha que de zurda (NdR: 4 con la diestra, 5 con la izquierda). Es una locura, je. Voy a tener que seguir probando.

-¿Se quedaron cortos con el 2-1?

-Puede ser, tuvimos muchas situaciones que no pudimos concretar y tuvimos que sufrir hasta el final, pero gracias a Dios se dio un resultado así. Por suerte la victoria se quedó en casa y ahora hay que laburar para tratar de ser más efectivos.

-Mucho se habló sobre el mal estado del campo de juego tras la derrota contra Atlético Tucumán. ¿Cómo lo notaron el sábado?

-Bastante bien, mucho mejor. Todavía no está en las condiciones de otros campos de juego, y no es una excusa. Para el juego que tenemos nosotros, de jugar por abajo, nos sirve muchísimo tener la cancha bien y en partidos anteriores se nos complicó. Ojalá pueda estar cada vez mejor.

-¿Qué es lo mejor que tiene este Godoy Cruz?

-El plantel y las grandes personas que lo integran. No sólo juegan los once titulares, sino que los suplentes ganan y te aguantan los partidos como ha pasado muchísimas veces.

-Acevedo, Ortíz, Nico Sánchez (NdR: está por venir). ¿Se han fortalecido con la experiencia?

-Sí, la verdad que sí. Siempre se necesitan jugadores de experiencia en un plantel, más en nuestro caso en el que había muchos chicos en el grupo. Ojalá venga Nico (Sánchez) y pueda acoplarse rápidamente al grupo.

-Si bien la meta principal es engrosar el promedio, ¿se ilusionan con trepar en la tabla anual y entrar en alguna copa internacional?

-Sabemos lo que nos jugamos, pero también somos conscientes de que si peleamos el torneo nos vamos a ir alejando de esa tabla de abajo. Tenemos que ser positivos, una cosa irá llevando a la otra. Creo que estamos para pelear arriba y tratar de entrar a alguna copa internacional.

El Tomba le compró el 50 por ciento del pase

A fines de agosto del año pasado, dos entrerrianos (ambos oriundos de Gualeguaychú) se presentaban formalmente en conferencia de prensa como flamantes jugadores de Godoy Cruz: Renzo Tesuri y Martín Ojeda. Mientras el primero fue transferido hace poco a Atlético Tucumán, por el zurdo volante de 22 años (que hasta ahora convirtió 9 goles y dio 4 asistencias con la camiseta del Expreso) la dirigencia del Tomba decidió ejecutar la opción de compra de la mitad de su ficha. Así, desembolsó nada menos que 500 mil dólares para adquirir el 50% del pase a Racing Club.