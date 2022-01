Márquez sueña con estar en los test del MotoGP

Marc Márquez continúa con su recuperación de la lesión que lo marginó de la parte final de la temporada 2021 del MotoGP y trabaja para poder tomar parte de los test de la pretemporada 2022, que arrancarán el 5 y 6 de febrero en el circuito de Sepang, Malasia.

Márquez tuvo un accidente en el trazado de Ponts mientras practicaba enduro y sufrió conmoción cerebral y nuevamente un episodio de diplopía, problema que lo había aquejado en 2011. Sin embargo, la evolución del último mes fue positiva y Dr Sánchez Dalmau le permitió al español subirse nuevamente a la moto.

Márc Márquez evoluciona de la diplopía

El pasado 13 de enero, el de Cervera hizo un entrenamiento de motocross en el circuito de Ponts y este domingo realizó una prueba privada en Portimao con una RC213V-S para recuperar sus sensaciones. Este ensayo es clave para determinar si el ocho veces campeón del MotoGP podrá participar de la pretemporada.

“En primer lugar, estoy muy contento después de tres meses complicados, porque un problema de visión nunca es fácil. Este último mes estaba empezando a sentirme cada vez mejor, y es bonito empezar a sentirse mejor. Desde que tuve el accidente ha sido difícil, pero solo he seguido los consejos de mi médico, el que me arregló la vista en 2011. Es un proceso muy lento pero sabíamos que lo sería cuando tuve la lesión porque era un nervio que enseguida afectó al músculo. Era el mismo nervio que en mi lesión de 2011″, señaló Márquez en una conferencia de prensa virtual que dio junto a Honda.

Y añadió: “Desde ese momento fue difícil porque nunca se sabe, pero este último mes, sobre todo la semana pasada, sentí cierta mejoría. Esta semana tuve una revisión médica y, básicamente, mi sensación se comprobó en los resultados de la revisión. Me alegró mucho que me permitiera volver a pilotar una moto y elegí una de motocross porque es lo que estaba pilotando cuando sufrí la lesión. El motocross es realmente exigente, tienes que ser muy preciso y hacer algunos saltos, algunas subidas, bajadas y poner a prueba toda tu visión. Ahora estoy deseando dar el siguiente paso”.

Por otro lado, el hombre de Honda manifestó que su meta es llegar a los test en Malasia. “Desde que me lesioné, mi objetivo era intentar estar en el primer test o en la primera carrera y parece que estamos en el camino. Ahora necesito hacer un test de un día en un circuito de Gran Premio y hacer un día completo con muchas vueltas para ver cuando me canse si tengo algún problema. Tenemos que evaluar esas cosas antes de que se me permita pilotar en el Test de Malasia”, puntualizó.

Para concluir, Márquez señaló que este es uno de los peores trances de su carrera deportiva. “Quizás ha sido el momento más difícil de mi carrera. Este es ya el cuarto invierno que tengo una lesión. Primero el hombro derecho, luego el izquierdo, después el brazo y, cuando parecía que todo iba mejorando, llegó otra lesión después de haber ganado en Austin y Misano y de encontrarme bien, pero en la vida nunca se sabe. Es cierto que ha sido duro. No quiero desearle esto a ningún piloto ni a ninguna persona, tener este tipo de sensaciones”, aseguró.

“No es algo con lo que puedas jugar y decir ‘sí, vale, ahora lo voy a intentar’. O tienes una visión clara o no la tienes, es sí o no. El doctor no me dijo que serían uno, tres o seis meses, no lo sabía. Todo estaba sobre la mesa. La cirugía estaba sobre la mesa, el tiempo estaba sobre la mesa y la posibilidad de no montar en moto Fue un momento duro porque no sabía mi futuro”, se explayó para cerrar.