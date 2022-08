Marista y Teqüé se citan con la historia en la definición de la Copa de Oro de rugby: hora y TV

Como sucediera en la temporada 2006 del Regional del Oeste, Teqüe RC y Marista RC vuelven a verse las caras en la definición de la competencia más importante del Oeste argentino, en cuanto a rugby se refiere. Será esta tarde a partir de las 15.30 en la cancha de los “Curas”, un escenario que se vestirá de gala para recibir no solamente este encuentro decisivo que será televisado a todo el territorio nacional por la pantalla de DirecTV Sports, sino también, al juego que definirá la última posición del podio entre Los Tordos RC y Liceo RC.

Para este encuentro final de la Copa de Oro, no se tendrá en cuenta lo sucedido durante la fase clasificatoria, donde el representativo de General Ortega fue el mejor y se quedó con ambos duelos entre sí: 35-14 en la primera fecha, en tanto que en la 9, los azules volvieron a batir al XV de La Carrodilla, en esta oportunidad por 38-34.

Y si hablamos de antecedentes, cabe señalar que el conjunto teqüino disputará su tercera final en el Regional del Oeste, en cuyo certamen, nunca pudo levantar el trofeo más preciado. Cabe recordar, que en el 2006 perdieron frente al mismo rival que tendrá esta tarde (26-0) y que en el 2008 la caída fue ante los Pájaron (14-6). Muy diferente a los “Curas” que viene jugando los últimos ocho partidos decisivos, en los cuales salió victorioso en tres ocasiones: 2015 (20-13 sobre el Mendoza RC), 2019 (2012 ante Los Tordos) y 2021 (20-17 también sobre LTRC).

Marista, que fuera campeón en la primera edición (2000) de este Regional del Oeste, buscará su séptima consagración para acercarse en el historial de campeones a su histórico rival: Los Tordos, club que ostenta 10 títulos, sumando entre ellos. el Provincial URC 2021 que se jugó en el primer semestre de esa campaña.

Las autoridades de la URC y los capitanes encendieron la previa en la presentación de la final. / URC

Así ven los protagonistas la final de la Copa de Oro de rugby

Augusto Kretschmar, medio scrum y capitán de Teqüe, dijo: “Si bien terminamos primeros en la fase inicial, no llegamos como favoritos. Hemos sido el equipo más regular del torneo y por eso es que trataremos de dar lo mejor. La idea es disfrutar esta final porque no se da todos los días”. “Estamos muy bien y tranquilos esperando esta final. Si bien no tuvimos un inicio de campeonato ideal, con el correr de las fechas fuimos acomodándonos y estamos jugando en un gran nivel. El domingo vamos a dejar todo para tratar de levantar la copa”, señaló Bautista Filizzola, apertura de Marista.

La agenda de hoy

El cronograma para este domingo en cancha de Marista comenzará a las 13.30, con el partido por el tercer puesto entre Los Tordos-Liceo, juego que tendrá como condimento que el ganador abrochará su pasaje al Torneo del Interior B, mientras el perdedor deberá disputar un repechaje con un equipo de la Patagonia para poder acceder al TDI. Y desde las 15.30 arrancará la gran final Teqüe-Marista. Además de adjudicarse el título, el campeón se ganará el derecho a disputar el Torneo del Interior A, mientras que el equipo derrotado irá al Torneo del Interior B.