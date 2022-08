Marista ganó el superclásico mendocino y definirá la Copa de Oro ante Teqüe

Marista RC se impuso a Los Tordos en la segunda semifinal del Torneo Regional del Oeste, por 27 a 19, por lo que ahora buscará ganar su tercera copa de Oro consecutiva frente al “XV” de Teqüe, que en la otra llave, despachó a Liceo en la jornada sabatina. Recordemos que durante el transcurso del certamen, en su fase clasificatoria, jugado a dos ruedas, ambos elencos habían obtenido una victoria cada uno. En la quinta fecha, los Tricolores dieron cuenta de los Pájaros por 36-30 y en la segunda ronda, la de las revanchas, los Azulgranas derrotaron a los Curas por 23-15 por la duodécima jornada. Así, ambos quinces se posicionaron entre los cuatro mejores que llegaron a las semis.

En la tabla general final de la competencia, en su primera fase, Los Tordos terminó en segundo lugar con 51 puntos y Marista RC, en el tercero con 43 unidades. Por todos esos antecedentes, los Pájaros llegaban a la cita como favoritos para quedarse con el superclásico de la Unión de Rugby de Cuyo.

No iban ni cinco minutos del arranque cuando se produjo el primer silencio general entre los espectadores que concurrieron hasta el Club Teqüe para presenciar el clásico. Es que Marista obtuvo su primer penal, pero Bautista Filizzola no pudo quebrar el cero. Este tiro a los palos coronaba el mejor inicio de los Tricolores frente a sus eterno rival. Minutos más tarde, Los Tordos si pudo convertir con un try de Agustín Gil, quien se escabulló por la zona izquierda y fue imparable para la defensa Tricolor. Los Curas despertaron tras la conversión de LTRC. Y si bien presionó más arriba, no pudo quebrar el férreo circuito defensivo de los azulgranas.

Semifinal del Rugby local Esta tarde se disputó la semifinal del Torneo de Rugby el Club Los Tordos enfrentó el Club Marista Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Después la historia cambió porque Los Tordos empujó hacia el in goal Tricolor y fue bien repelido por las huestes comandadas por Agustín Gómez. Y precisamente los de La Carrodilla anotaron un fantástico try por intermedio de Julián Guevara (convertido por Bautista Filizzola) justo al promediar el primer tiempo e igualó el marcador.

Los últimos diez minutos fueron muy bien jugados. Marista convirtió de penal y, por la misma vía, pero en Los Tordos, el gran Pedro Lértora canjeó dos disparos a los palos por seis puntos más para su equipo. El parcial favorable a los Pájaros fue 13 a 10, un claro reflejo de lo observado en esa primera mitad. Hasta ahí todo bien para el “local” que era superior en el scrum y en el maul.

Y hasta bien metido el complemento no se visualizaba una recuperación y victoria para los Tricolores. Hasta que en el último cuarto de hora, los dirigidos Pablo Piñeiro aprovecharon algunas decisiones mal tomadas por el rival de turno y con dos tries sacados de la galera, uno de Luca Filizzola y otro de Santiago Dora; más dos conversiones de Bautista Filizzola, los Curas lograron dar vuelta un partido “chivo” para quedarse con el último pasaje para la gran final de la Copa de Oro. Una gran reacción de Marista, que se acostumbró a jugar finales en el Regional del Oeste y que ahora buscará sumar su séptima estrella.

SINTESIS

LOS TORDOS 19

Franco Pizzi

Agustin Gil

Rodrigo Espejo

Juan Pannoccia

Juan Sánchez

Rodrigo Robello

Juan Quevedo

Agustin Orrico

Santiago Pontis (C)

Pedro Lertora

Angela Lizzola

Francisco Martos

Matias De Paolis

Francisco Cassone

Marcos Cassone

E Ignacio_Galiotti

MARISTA: 27

Alejandro Pronce

Renzo Cornejo

Rafael Cardozo

Joaquín Tomba

Juan Soria

Termo Fernández

Agustín Gómez

Juan Tomba

Julian Guevara

Bautista Filizzola

Facundo Ruiz

Santiago Dora

Alejo Videla

Jerónimo López

Julian Hernández

E Pablo Piñeiro

Cancha: Teqüe Rugby Club.

Tantos: en el primer tiempo, 7′ Try de Gil y conversión de Lértora (LT); 19′ Try de Guevara y conversión de Filizzola (M); 28′ Penal de B. Filizzola (M); 33′ y 38′ penales de Lértora (LT). ST: 1′ Penal de Lértora (LT); 18′ Penal de B. Filizzola (M); 24′ Penal de Lértora (LT); 26′ Try de L. Filizzola y conversión de B. Filizzola (M) y 39′ Try de Dora y conversión de B. Filizzola (M).

Resultado parcial: 13-10.

Ingresaron: Los Tordos: A. Ramos, M. Santiago, I. Quiroga, J. Correa, A. Bildozola, F. Varrenti J. Fenollar y B. Hernández. En Marista: A. Llaver, T. Bartolini, G. Ponce, V. Gonzálvez, M. Cardozo, L. Filizzola, G. Artigas y S. Podestá.

Árbitro: Sebastián López.