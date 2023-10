Marista, con un sólido andar, se metió en las semifinales del TDI y espera por su próximo rival

La etapa eliminatoria llegó a su desenlace el pasado fin de semana, y más allá de la paridad que distinguió a esta primera parte de la competencia, ahora el certamen se ordenó de acuerdo a los rendimientos. Acaba de cerrarse la pulseara preliminar del Torneo del Interior por la Copa Zurich, y ambas categorías quedaron divididas entre quienes lucharán por el título (Duendes RC, el defensor de la corona, quedó al margen de poder pelear volver a reinar) y los que deberán cuidar su permanencia o aquellos que buscan lograr el ascenso de categoría pensando en la próxima temporada.

En el cuadro principal, conquistaron directamente el pasaje a las semifinales los líderes de la Zona 1 y la Zona 2; Marista Rugby Club es el único de los 32 equipos que compiten que aún tiene a resguardo su condición de invicto, pues en la séptima y última jornada superó como anfitrión a Old Lions (Santiago del Estero), lo que le permitió adueñarse del primer puesto y convertirse en uno de los semifinalistas.

📊 ¡Posiciones finales del Torneo del Interior A Copa Zurich!



🔜 Partido 1: Universitario de Tucumán vs GER

🔜 Partido 2: Jockey Club de Rosario vs Urú Curé



📌 Semifinales:

Marista RC vs Ganador partido 1

El otro equipo que se ubicó entre los cuatro mejores es Córdoba Athletic, aunque en su paso por Tucumán cayó frente a Universitario (30-33). Entonces, Marista RC y Córdoba Athletic, dos representativos que nunca se consagraron en este certamen, saltan automáticamente a la instancia de semis, en la cual deberán cruzarse con los ganadores del playoff reclasificatorio (cuartos de final): en el partido 1 se enfrentarán Universitario (Tucumán) y Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER), y en el partido 2 lo harán Jockey Club de Rosario y Urú Curé (Córdoba), encuentro que será televisado por la plataforma de Star+, desde las 14.

Una vez que mañana se conozcan los ganadores de esos dos cruces, quedará inmediatamente confeccionado el cuadro de semifinales del Torneo del Interior “A”. No caben dudas de que se trata de una campaña de ensueño para Los Curas, que en el primer semestre del año ganaron de manera justa la Copa de Oro del Top 8 (Regional del Oeste) y que participaron con su categoría Intermedia durante el último Torneo Provincial ya que depositaron todas sus fichas en el TDI.

Antes de este último capítulo, en el cuadro del Torneo del lnterior “B” ya había dos clasificados: Tucumán Lawn Tennis (Zona 4) y CRAI (Zona 5). Como ya tenían su futuro asegurado, nada les cambió el hecho de ambos hayan perdido en condición de visitantes: los tucumanos cayeron ante Mar del Plata y los santafesinos resignaron su invicto al ser superados por Old Resian.

#TorneoDelInterior | ¡Se juegan los Play Off del Torneo del Interior A 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗭𝘂𝗿𝗶𝗰𝗵! 🏆



✍🏼 Tomá nota de los partidos de la jornada.



Las dos vacantes para competir por el ascenso a la máxima categoría fueron cubiertas por La Tablada, que se quedó con el clásico frente a Tala RC, y por Teqüe RC vencedor de Aranduroga Rugby Club. Entonces, los cruces de los cuartos de final por la Permanencia serán los siguientes: CURNE vs La Tablada, Old Lions vs Tucumán Lawn Tennis, Universitario (Córdoba) vs CRAI (14 hs.), Los Tarcos RC vs Teqüe RC, encuentro que está programado para mañana a partir de las 13.