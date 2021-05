Mario Pergolini calentó el Superclásico y le pegó al Muñeco: “Gallardo vive llorando o va al escritorio”

River jugó ante Junior en Barranquilla en condiciones poco propicias para disputar un partido de fútbol en medio de la crisis social que atraviesa Colombia, con manifestaciones, represión y gases lacrimógenos en las adyacencias del estadio que obligaron a los jugadores argentinos a realizar la entrada en calor en el vestuario y al árbitro Esteban Ostojich a interrumpir el juego.

Esta situación generó un repudió masivo a la decisión de la Conmebol de continuar jugando como si no pasara nada y el propio Marcelo Gallardo, en la conferencia de prensa posterior al partido, se expresó al respecto: “Se jugó en una situación muy incómoda, con gases lacrimógenos durante muchos momentos del partido, escuchando estruendos. Fue anormal. No podemos mirar para otro lado”.

Y este jueves, fue Mario Pergolini en Radio Vorterix el que habló del tema, ya no como vicepresidente de Boca sino como hincha y apelando a su clásico y ácido sentido del humor: “Lo que están haciendo en Conmebol, entiendo que lo harán por la plata, sigamos jugando por el dinero si no no entiendo por qué quieren jugar la Copa América en el continente que peor está en enfermedades. Supongo que será porque no quieren perder los compromisos comerciales”.

“Está violento el continente, está inestable. Están jugando a la pelota y le pudieron reggaetón de fondo. Ni Hitler se animó a tanto. Es buenísimo eso, subir la música para que no se escuchen los tiros. Es como levantar el volumen para no escuchar los gritos de la tortura, es el mismo concepto, no lo estoy exagerando. Es el mismo concepto: tapar lo que está mal con ruido alto”, agregó Pergolini.

Y para cerrar una crítica que tiene sustento y con la que gran parte del mundo del fútbol coincide, le puso un poco de pimienta al Superclásico que se viene: “Ver llorar a Gallardo no me dice nada. Vive llorando. Gallardo llora o va al escritorio”.