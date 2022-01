Mario Díaz: “Disfrutamos lo logrado y seguimos apostando a obras en el club”

Dicen, quienes llegan a serlo, que ser presidente de una institución deportiva es un sueño rimbombante que ataca por sorpresa, en medio de otras ocupaciones. De repente, aquello en lo que está inmerso parece un asunto de poca monta, hasta que se logra dar el salto. Y es precisamente un podo de todo eso lo que le pasó a Mario Rodolfo Díaz desde que llegó a colaborar en la Unión Deportiva San José, y después, con el tiempo, se convirtió en su principal referente dirigencial. Desde hace más de una década, trabaja para que su club sea cada día más grande, modelo en la provincia, y con logros históricos, como los conseguidos en diciembre pasado cuando los representativos de Primera División lograron quedarse con las finales anuales en la Superliga Femenina y Masculina. Ahora, con el deber cumplido, empezó a proyectar una nueva temporada, donde los objetivos están claros: mantener el protagonismo en los torneos de elite.

-En lo personal, estás viviendo un sueño por el crecimiento deportivo y edilicio de San José?

-Obviamente. Es lo que me imaginé cuando arrancamos hace más de diez años. Es una circunstancia dentro del proyecto. Debemos respetar los procesos porque no siempre son exitosos. En algún momento deberemos modificar alguna regla. Ahora disfrutamos de lo que hemos logrado y vamos a seguir apostando a mejorar la infraestructura de San José.

-Fueron dos títulos muy festejados, tanto en la Primera de damas como de caballeros. ¿Sentís que fueron merecidos por lo que hicieron durante todo el 2021 ambos equipos?

-Fueron muy trabajados y merecidos. En mujeres queríamos cumplir un proceso, darle el espacio que las chicas se merecen, de participar y competir. Y los dirigentes tenemos que ver todo eso, de hacerlas partícipes de cualquier actividad deportiva. Vamos de la mano con la transformación que la sociedad está notando con la igualdad de las mujeres. Carolina Sánchez nos dio una mano. Después igualamos en todo sentido y le dimos las mismas herramientas tanto a las chicas como a los varones.

-¿Qué desafíos deportivos tienen planteados para esta temporada?

-Seguimos haciendo obras en el club, a base de mucho esfuerzo, y en lo deportivo buscamos mantener los planteles de Primera. Seguramente vamos a tener bajas y estamos tratando de armar el presupuesto para buscar volver a ser competitivos, algo que nos permitirá crecer en las categorías formativas de ambas ramas.

-Hace un tiempo, Facundo Rubia dijo que el club estaba preparado para dar el salto a otra categoría. ¿Pensás que es el momento o deben seguir trabajando en procura de ese objetivo?

-No es una idea lejana. Hicimos la escuelita en el tema. Y todo pasa por los recursos. Estamos en condiciones de afrontar cualquier desafío desde la infraestructura. Después tenemos que ver los números, los recursos para no participar, si poder competir a partir del aporte de esponsores importantes. Estaría bueno tener un equipo en el Gran Mendoza que nos represente, pero todo debe darse en tiempo y forma. Podría darse un proyecto conjunto con otras instituciones, pero son cosas que deben hablarse muy bien y consolidar un borrador para que no sea de un año y por participar en una Liga.

-Después de cómo se dieron las finales del Clausura 2021, ¿sentiste que podía darse un partido tan soñado como el de la Final Anual contra Atenas?

-En realidad siempre se dan partidos muy cerrados y queda la duda de una mala noche. Creo que fue una diferencia irreal, aunque trabajamos para conseguir ese título. Atenas se reforzó muy bien, pero estaba convencido de que podíamos ser campeones en base al sacrificio y esfuerzo por todas las situaciones que se generaron durante todo el 2021.

Carolina Sánchez, la MVP de las finales, junto a Mario Díaz, presidente de San José y Daniel Quintana, directivo de la FBPM. / Gentileza: Prensa FBPM.

-Muchos dirigentes piensan que a San José se le facilitan algunas cosas porque su presidente proviene del ámbito de la política. ¿Cuál es su respuesta al respecto?

-Siempre estuve en la política. Fui legislador y tengo muchos amigos en la política, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nunca tuve privilegios. Mi relación con el Gobierno provincial es la misma que cualquier otra comisión directiva puede tener. Junto a Ricardo Zarandón, vicepresidente, trabajamos en equipo para reunir presupuestos y darle el crecimiento que el club se merece. No tenemos ninguna coronita.

-Y hablando de política, es un tema que en su vida quedó para el mañana

-La política es parte de mi vida, soy político por naturaleza y por ahí el Justicialismo está reclamando nuevas caras en función a los últimos resultados electorales. Es momento de unirnos para ir todos para adelante. No hay tiempo para excusas.

-La pandemia está golpeando fuerte otra vez al planeta, ¿qué acciones tienen previsto implementar en su club?

-La intención siempre es concientizar sobre la importancia de vacunarse, de que socios y chicos, cumplan con las condiciones sanitarias que nos permitan entrenar y jugar. No vamos a obligar a nadie, pero si educar que a nuestro entender, lo mejor es vacunarse.

-¿La función social del club, es otro objetivo que no se descuida?

-Durante la pandemia implementamos en el gimnasio una sala de conectividad para que los chicos que no tenían acceso a internet pudieran cumplir con sus tareas. Seguimos trabajando en que la contención sea el máximo objetivo.

-Más allá de lo económico, ¿qué brinda el club para que muchos lleguen y no se vayan más?

-Tratamos de conformar una familia; con errores y discusiones, pero realizamos un trabajo de contención, deportivo y solidario. Por ejemplo, los hermanos Rubia se formaron en Anzorena, pero hoy son sinónimos de nuestra institución, son nuestros. Llegaron al club de novios, hoy tiene familia y sus hijos recorren los pasillos. Esa es nuestra meta: persona que pisa el club, la tenemos que seducir y lograr que no se vaya nunca más.