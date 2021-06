Mario Baudry: “Maradona merecía vivir en un palco y terminó muriendo pobre”

Mario Baudry, abogado de Diego Fernando Maradona, hijo menor de Diego Armando Maradona, cuestionó duramente a Matías Morla y el resto del último entorno del ídolo fallecido el pasado 25 de noviembre.

“Diego merecía vivir en un palco y terminó muriendo pobre”, dijo Baudry este miércoles en la madrugada en diálogo con el programa Súper Mitre Deportivo, conducido por Gabriel Anello en Radio Mitre.

¿Cuál es el patrimonio de Diego Maradona que está en sucesión entre sus herederos? Baudry reveló qué fue lo que declaró Matías Morla, último apoderado de Pelusa.

“En el banco había un millón y medio de pesos, está la casa de Villa Devoto, en la que vivían sus padres, y un departamento en Mar del Plata. Hay tres autos BMW, una camioneta Mercedes Benz que él usaba. Son todos autos antiguos, salvo uno que es nuevo. Y supuestamente, supuestamente, habría 7 millones de dólares en cuentas del exterior que aún no están acreditados en la sucesión. Hasta ahora son trascendidos. Esos montos fueron declarados por el doctor Morla como apoderado de Diego pero nosotros no los constatamos judicialmente. Se libraron los exhortos a los bancos centrales de cada país donde están radicadas esas presuntas cuentas”, explicó.

Baudry explicó que los herederos solicitaron una prórroga para no pagar el impuesto a las grandes fortunas por no disponer aún de “la caja”. “Hoy, lo que se está haciendo, se hace con dinero de los herederos y no con dinero de la sucesión”, explicó.

Anello notificó a Baudry de un reciente embargo que AFIP libro sobre Diego Maradona por una suma total de 4.515.000 pesos por impuestos sobre los bienes personal, en el anticipo 3 y 4 del período fiscal 2020.

“No estaba al tanto, pero sí sabía que Morla no había pagado nada. Morla, tres meses antes de la muerte de Diego dejó de pagar absolutamente todo. No sé cuál es el motivo de haber dejado de pagar los impuestos de Diego. Eso nos generó una deuda muy importante en cuanto al patrimonio de Maradona”, explicó Baudry.

“Hay una puesta en escena de un tratamiento que nunca le dieron. Contrataron enfermeros para hacer seguimientos de paciente psiquiátrico y nunca les dieron la historia clínica. El listado de medicamentos que había que darle estaba colgado con un imán de la heladera. Cuando Diego va a Ipensa, en La Plata, lo primero que dice el médico es ‘vamos a hacer estudios cardíacos’ y Luque se negó”, agregó Baudry.

“El médico de Ipensa, que nunca había tratado a Diego, sabía que Maradona tenía una cardiopatía. Imaginate Luque. Hubo una reunión de Zoom entre Matías Morla, Agustina Cosachov y Leopoldo Luque dos días después de la muerte de Diego. Ahí se pusieron de acuerdo para echarle la culpa a la enfermera”, indicó.

Para Baudry, Luque y Cosachov están “interfiriendo en la investigación” de los fiscales que intenta precisar las causas de la muerte de Maradona.

“Acá tenemos no solo el homicidio sino el entorpecimiento de la investigación. Tienen una expectativa de prisión mayor a cuatro años. No deberían esperar el juicio en libertad”, reclamó Baudry. El letrado recordó que “el hermano del doctor Luque está prófugo de la Justicia por una causa de homicidio”.