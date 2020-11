Marina Esains: “Es muy nuestro eso de criticar y no involucrarse”

“Queremos lograr que cada mujer vinculada a este club tenga un espacio seguro para sus derechos y la protección ante casos de violencia o abusos”. Este es el objetivo de la nueva Comisión de Mujeres del club Godoy Cruz Antonio Tomba, que desde hace un año trabaja para llevar adelante “acciones que en un futuro se puedan articular con comisiones de otros clubes e instituciones deportivas para realizar campañas que lleven la igualdad a cada sede. No solo en cuanto a lo deportivo, sino también en la parte social”. Quien habla es Marina Esains, integrante de esta comunidad mujeres tombinas. Además, es socia y jugadora del segundo equipo de primera que disputa la Liga Mendocina.

Por eso, por conocer el día a día, y desde su lugar, contó a través de un vivo en Instagram con Futbolíricas sobre sus experiencias con respecto al machismo. “Hay roles y responsabilidades como mujer, más allá de ser socias; esto involucra no socias, hinchas y madres de jugadoras”, dice.

La futbolista de 21 años comenzó a obtener su perspectiva desde el corazón de su equipo, siendo testigo de diferencias y hechos de abuso en el ambiente. Y buscar la igualdad y la protección fue el primer paso, tal como la mayoría de las chicas que practican este deporte en Mendoza.

“Necesitamos gente que se involucre, porque opinar o prejuzgar desde afuera nos quita experiencias y posibilidad de conocer otras cosas importantes. Más allá de empatizar con las problemáticas que atraviesan al futbol femenino, es valioso que se vea su esencia en el ámbito de la mujer”, amplía.

Su análisis sobre la actualidad del fútbol femenino en la sociedad, surgido de su experiencia, permite una reflexión profunda sobre los cambios a nivel provincial y nacional: “qué profundo cala el machismo que incluso siendo niños lo reproducimos. Es muy nuestro criticar y no involucrarse. Hay un interés por el fútbol femenino, que también llena estadios. No en la magnitud de los varones, pero convoca. Se sabe que el femenino no es considerado rentable. Ante esto, pienso que el femenino no llega a su auge por la falta de compromiso de sponsors, clubes, medios locales, instituciones educativas y gobiernos. No es que el fútbol femenino no triunfa porque las jugadoras son rústicas, sino qu hay otros muchos factores”.

La jugadora, de 21 años, actúa como mediocampista en el Tomba.

-¿Qué les genera este presente?

-Da bronca que tengamos que aprender a jugar en la calle porque no hay inferiores o infantiles. Esto es parte también del fundamento del porqué estamos tantos pasos atrás del fútbol masculino. Hay una falta de compromiso muy fuerte; en las escuelas, el fútbol sigue siendo para los varones. Es hipócrita decir que vivimos en un país futbolero cuando en realidad lo único que conocemos es el fútbol jugado por hombres. El fútbol femenino avanza gracias al feminismo, pero sabemos que habrá un mayor impulso cuando los varones empiecen a ceder privilegios.

-Es un proceso lento...

-Sí, claro; pero siempre es bueno avanzar. Desde chica estuve saltando entre uniones vecinales, clubes y torneos independientes porque no había fútbol de once. Llamaba al club todos los años esperando una respuesta positiva con respecto a la formación de jugadoras, hasta que se dio. Y cuando fui, me sorprendió la cantidad de chicas que quería sumarse.

Hoy el Tomba tiene dos equipos en Primera (A y B), C y D formativas y escuelita. “Me emociona ver que son cada vez más y que contamos con el apoyo de los hinchas. Cuando Godoy Cruz A salió campeón por primera vez (NdR: es tricampeón), fue emotivo lo que se generó en la platea. Fue nuevo ver a la hinchada festejando”, dice.

El feminismo como empuje del fútbol

La mediocampista es estudiantes de kinesiología y se define como feminista. Y desde adentro, como deportista e hincha del Tomba, quiere un cambio profundo de ideas. “Cuando veo `jugar a las ‘microbias’ que se forman en el club, lo único que deseo es tierra fértil dónde depositar sus sueños. Va a ser una reparación histórica que el día mañana, cuando tengamos 50 años, podamos prender la tele y verlas jugar a ellas los domingos con los mismos derechos, beneficios y oportunidades que los hombres”.

-¿Cuántas cabeza hay que cambiar para sacar el machismo del deporte?

-Muchas. Lo interesante es que el machismo no es solo de hombres, sino que está en las mujeres también. Hay una estructura que cambiar; hay que educar y concientizar porque conocí a muchas compañeras de debieron esconderse de sus padres para poder jugar.

Apoyadas en la Ley del Deporte, esta Comisión de Mujeres cuenta con un protocolo institucional para la prevención e intervención ante violencia hacia la mujer. El mismo tiene como objetivo principal la contención, orientación y asesoramiento ante casos de “abuso, violencia o discriminación de la mujer”.

“Queremos que el club brinde actividades con una perspectiva más de género, no solo desde la estructura dirigencial sino hacia el ámbito social; porque Godoy Cruz no solo es fútbol, sino que tiene muchas otras disciplinas que contiene sectores sociales muy amplios”, dice.

-Cómo jugadora, ¿qué esperás para el 2021?

-Con mucho entusiasmo. Espero que la LMF esté a la altura, con las competencias, los equipos, las posibilidades a nivel federal. Pero hay que considerar las condiciones de los clubes para afrontar un campeonato, tras un año de pandemia. Jugar en Godoy Cruz es un privilegio, pero hay clubes donde ellas deben pagar los gastos que involucra participar en un torneo oficial o una cancha para entrenar porque no cuentan con una. Además, las mujeres no cobramos un sueldo por jugar. Hay madres, estudiantes, trabajadoras que se entrenan haciéndose el tiempo con sacrificio y además ¡pagan para poder jugar! Esto es lo que las instituciones deben considerar y lo mínimo que se espera es un torneo organizado, protección para las jugadoras en los clubes, con espacios cómodos, seguros y controles médicos y otras garantías.

-A nivel institucional, ¿cómo hacen para alejar los miedos que genera la palabra feminismo?

-Es que no es un solo feminismo; ese estigma se está derrumbando. Actualmente, el feminismo dentro del fútbol comienza a avanzar sobre un ambiente masculinizado y misógino. Es realmente un trabajo que se gestó y es mucho lo que hay por hacer. Obviamente todavía nos topamos con muchas críticas y negación del otro lado, no solo desde lo dirigencial, sino socios e hinchas. Hay todavía mucho rechazo por las palabras feminismo, género, igualdad... En nuestras redes somos abiertamente feministas y no pretendemos ser políticamente correctas en ese sentido, porque creemos que la intervención y los objetivos a los que queremos obtener se llegan incomodando.

-¿Han tenido experiencia de rechazo, de personas misóginas o de abuso y violencia?

-Si. Hay cuestiones legales en curso y no estoy habilitada a hablar al respecto. Pero hemos tenido situaciones de violencia y hay acusaciones a entrenadores. Esto generó un malestar muy grande en nosotras y en el hincha de Godoy Cruz. Esto lo más serio y escandaloso, si se puede decir. Es la punta del iceberg, pero también están los casos de los insultos o la violencia de las hinchadas, los cánticos, las publicaciones, las banderas que siempre dan mensajes de este tipo. O expresiones durante reuniones en donde nos mandan a lavar los platos. Pese a esto, vamos con paciencia, por un buen camino en el que nos apoyamos en leyes que avalan estos tipos de movimientos, como la Ley Nacional del Deporte. Hace tiempo que nos dejó de importar las críticas y decidimos continuar y relacionarnos o apoyarnos en las personas bien intencionadas de Godoy Cruz.

-¿Se tomaron medidas contra esas personas acusadas de abuso?

-Desde lo dirigencial se lo apartó, porque no hubo una denuncia formal de por medio. Desde nuestra parte, actuamos en darles apoyo a nuestras compañeras e impedir a que esto se repita. Si Godoy Cruz es un ejemplo a nivel local, nacional e internacional, lo debe hacer en todos los aspectos. Por suerte el club actuó, desvinculó a estas personas involucradas y nos aseguró estar a salvo y lejos de todo contacto con aquella persona.

Junto a la Comisión de Mujeres de Godoy Cruz, y con motivo de comenzar a celebrar el Centenario de la entidad, realizaron una pintada.

En el Centenario habrá protagonismo femenino

“Es un evento importante, creo que será un festejo de varios días. Estamos todos muy entusiasmados. La Comisión de Mujeres realizó unas pintadas en referencia al club. Quisimos pintar para la mujer hincha del club, para decirles que ‘aquí estamos’. Ojalá que hasta la fecha centenaria logremos un montón de otras pintadas, con más socias e hinchas integrantes que se sumen. La idea es que se generen muchas manifestaciones coloridas y divertidas. Ojalá seamos más en unos meses”, afirmó Esains.