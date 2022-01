Marina Meneses: “Soy una agradecida con este deporte que me lo dio todo”

Su vida transcurre entre el Hospital Humberto Notti, los consultorios externos de adultos y los entrenamientos en la Universidad Nacional de Cuyo, donde los últimos 20 años de su vida han “marchado sobre ruedas” - si se quiere- para Marina Meneses, una deportista de elite y quien fuera elegida como la mejor jugadora de hockey en línea o rollers, de la provincia durante la temporada 2021.

Y sí, motivos para llevarse el premio mayor le sobran a esta médica de 36 años, especializada en dermatología, campeona de la Liga Nacional junto a la UNCuyo -por tercera vez- e integrante de la Selección Argentina, combinado que lograra un más que meritorio quinto puesto en el Mundial que el año pasado pudo disputarse en Italia, más allá de los inconvenientes producto de la pandemia conocida.

Para Marina, el deporte es algo naturalizado en su vida, dado que a los 5 años comenzó a practicar con gimnasia artística en el Club Mendoza de Regatas, actividad que logró desarrollar hasta los 15, momento en el que descubrió lo que se transformaría en su pasión: el roller hockey.

“Desde el 2001 que juego hockey en línea y formo parte de la Selección Argentina desde el 2012, con la que he disputado seis Campeonato del Mundo. El último fue en Italia en 2021, donde obtuvimos el quinto puesto y que es la mejor posición en la historia de este deporte para el seleccionado femenino de nuestro país”, le dice Marina Meneses a Los Andes, desde algún lugar de la Argentina, donde se encuentra de vacaciones.

Los viajes y el deporte en algún momento la llevaron a Barcelona, donde estuvo haciendo rotación en algunos hospitales de esa ciudad española y, durante ese tiempo: “Estuve jugando en un club de la Liga Española de hockey en línea”, aseguró Marina, quien es pareja de uno de los pioneros de este deporte en nuestra provincia, Agustín Marengo, jugador y capitán de la Selección Argentina y, además DT en la UNCuyo.

-Los periodistas te eligieron la mejor jugadora de Mendoza de la temporada pasada.

-Sí, tuve el orgullo de que me entregaran el Premio Huarpe. Un reconocimiento que tiene una historia grande y con el sólo hecho de estar nominada, fue algo muy lindo. Haberlo ganado representa un mimo y reconocimiento al esfuerzo que hacemos como deportistas amateurs, pero es algo que nos apasiona.

-¿Siempre jugaste en UNCuyo?

-Hace muchos años que estamos en la Universidad y le agradecemos a las autoridades de la misma, porque allí tenemos una pista de medidas reglamentarias, con el piso que se juega a nivel mundial, y eso nos facilita mucho cada entrenamiento.

-Jugaron Liga el año pasado.

-Volvimos a participar de la Liga Nacional y este año también tuvimos la suerte de ganarla. Es la tercera vez que la conseguimos, pero hacía muchos años que no podíamos festejar. Tenemos una alegría inmensa por haber conseguido ese título. Siempre digo lo mismo. Todo fue en base a mucho esfuerzo para poder hacer lo que nos gusta y además, trabajar cada uno en sus especialidades.

-La nueva ola de contagios de Covid afectó a muchos niños esta vez.

-Hago demartología pedíatrica en el Notti. El Covid en los niños, en un principio afectó mucho menos, igual hubo un montón de casos pedíatricos y algunos graves. No estoy mucho en la parte de pediatría general o internación, sino en la parte externa o de consultorio. No tuve un ciento por ciento contacto con el tema coronavirus, pero obvio que nos afectó a todos de alguna manera y el Hospital se vio colapsado más que otros años.

-¿Cómo fue que pasaste de la gimnasia artística al roller?

-Practiqué gimnasia artística desde los 5 años hasta los 15 en el Club Regatas y después, como a conocí a este deporte, el cual fueron a presentar cerca de donde vivía, me empezó a interesar. Siempre había patinado en la calle y me gustaban los rollers en sí, y cuando vi el deporte me enamoré. Es un una disciplina supermovida, tiene un ritmo muy rápido, un poco de contacto físico y la parte de coordinación. Es muy completo. Desde que empecé nunca más lo dejé. Como verás siempre hice deportes, empecé a los 5 años. Hice algo de tenis y en mi familia han sido todos deportistas. Desde que empecé rollers he seguido hasta hoy.

-Te enamoraste del deporte y también del quien daba...

- (risas) Mi pareja es Agustín Marengo, es entrenador de UNCuyo y jugador de la Selección Argentina.

-Trabajás en pediatría, ¿tenés hijos?

-No tengo hijos.

-¿Cómo dividís tus tiempos entre la demanda de tu trabajo, los entrenamientos y dedicación al deporte?

-Trabajo todos los días de mañana y dos tardes en la semana, aparte del hospital, tengo consultorio. Entreno dos veces por semana hockey y otro par de oportunidades únicamente en la parte física. Los fines de semana, por lo general, jugamos partidos.

-Un deporte que te ha permitido viajar y conocer mucho.

-Sí, la verdad que ha sido una oportunidad importante de jugar, viajar y conocer otros países. Como te conté anteriormente, tuve la suerte de poder jugar seis mundiales. El primero fue en el año 2012 en Colombia, en 2013 en California (Estados Unidos), en 2015 en Rosario, 2017 los primeros Roller Games (Juegos Mundiales de patinaje) en China; y en 2018 fuimos a Italia como el año pasado, en Roccaraso.

-¿Cuál es tu puesto en la cancha?

-Soy back que le llamamos, que es como un defensor, pero al ser un deporte tan dinámico estamos cambiando todo el tiempo con el banco de suplentes. Se juega de 4 jugadores y el arquero, pero todo el tiempo rotamos porque las posiciones no son tan estáticas. Pero me identifico más como una defensora, son posiciones más dinámicas.

-¿Has estado en otra Selección también?

-Sí, tuve la posibilidad de jugar en la Selección Argentina de hockey sobre hielo y participar en dos Campeonato Panamericanos, donde salimos plata y bronce, en México 2016 y 2017.

-¿Por qué elegiste medicina viniendo de un estracto tan deportivo?

-Siempre pensé que iba a ser profesora de educación física, pero en el último año de secundaria me llamó mucho la atención la medicina y terminé haciendo eso. No me especialicé en lo pediátrico, hice dermatología en general.

-¿Sueños o asignaturas pendientes?

-Este 2022 se juegan los Roller Games en Buenos Aires y San Juan, me gustaría poder retirarme jugándolos en mi país. Tenemos que esperar para ver cómo se dan las cosas y si tengo la suerte de estar convocada una vez más.

World Stake Games: se juegan en CABA, San Juan y Vicente López

Los World Skate Games tendrán lugar en San Juan del 2 al 13 de noviembre. Se trata de la tercera edición del evento multideportivo que reúne todos los campeonatos mundiales de patinaje en un solo lugar. El mismo iba a hacerse en 2021, pero se pospuso por la pandemia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la localidad de Vicente López, las otras sedes.

World Skate Games es el nombre que le dieron al evento que antes se llamaba World Roller Games, según decidió la World Skate (WS), el organismo internacional antes conocido como FIRS que regula las distintas diciplinas del patinaje sobre ruedas.

La primera edición de los World Roller Games tuvo lugar en 2017 en Nanjing (China) y la segunda, en Barcelona 2019. En esa edición la selección Argentina masculina de hockey sobre patines salió subcampeona tras perder en penales por 2 a 1 ante Portugal. El cambio de nombre del evento multideportivo de patinaje se debe a que se suma el skate, una de las nuevas disciplinas incluidas en el programa oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (se realizaron este año) y también fue elegida por los organizadores de París 2024.