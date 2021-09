Mariano Torresi: “Estoy cumpliendo un sueño junto a mi hermano”

“Cali, cali, calidad…”, dice que gritó un relator en un gol que hizo de tiro libre. De allí le quedó su apodo que lo acompañó durante toda su carrera futbolística. Esa misma jerarquía que en la actualidad disfrutan los amantes del futsal mendocino. Estamos hablando de Mariano Torresi, aquel hombre que supo conocer las mieles del éxito con el primer equipo de Godoy Cruz Antonio Tomba y que hoy en día se está dando un gusto personal en el futsal de la misma institución.

“Mí hermano Pablo me invitó a que jugara y la verdad que es cumplir un sueño compartir el plantel y que él me dirija”, cuenta este creativo que en su presente divide sus días entre Mendoza y Entre Ríos, lugar en donde tiene a sus hijos y sus emprendimientos comerciales.

“La verdad que el futsal es tan competitivo que el torneo pasado estuve con los seniors para ir adaptándome a este deporte y ahora estoy con la Primera” cuenta el Cali, uno de los puntos altos de aquel Tomba que hizo historia en el 2006 al darle a nuestra provincia su primer ascenso a la elite de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las recordadas finales frente a Nueva Chicago, que lo tuvo a Torresi como uno de los anotadores en aquella serie que finalizó 4-2 para Godoy_Cruz. Cabe recordar que en la ida, en el República de Mataderos, Mariano se hizo cargo del penal sancionado por Pablo Lunati y con un tiro rasante batió a Daniel Vega, quien defendía los tres palos del Torito. En la vuelta, Diego Villar y Daniel Giménez (2), subieron al Expreso a Primera. “A mí todavía me corre sangre por las venas de jugar por cosas importantes y con Godoy Cruz estamos luchando en la zona de Permanencia. Un lindo desafío”, cuenta en esta charla.

Torresi es sinónimo de Godoy Cruz. Desde Luis, el papá que trabajó durante años como técnico, hasta la aparición de sus hijos. “El famoso es mí viejo. Siempre lo decimos con mis hermanos, nosotros somos portadores de apellido. A mí cuando la gente me saluda en el club siempre te pregunta ¿cómo está tu papá?”, afirma con orgullo y convicción.

-¿Pero vos hiciste lo tuyo?

-Si. Lo continúe. Estuve en un momento histórico del club y eso la gente me lo reconoce. Se siente mucho el cariño de todos.

Mariano tiene 40 años y en Entre Ríos tiene un complejo de fútbol 5 y una escuela de formación de jugadores. Pero eso no es todo. En tiempos difíciles por la pandemia, eso mismo colaboró para que su calidad llegara al futsal. “Después de mucho insistir, conseguí poder entrar a la provincia. me vine a ver a mí papá que había estado internado por Covid y no quería quedarme parado”, agrega. Como en Concepción del Uruguay están están sus hijos, eso hace que vaya y venga. Un tiempo por el Litoral y otro en Mendoza, por lo que no estará en todos los partidos del Tomba, pero su aporte siempre es importante. Y hasta avisora un proyecto personal deportivo en la provincia, más precisamente en Stylo Fútbol.

Cuenta además que nota muchas diferencias entre el juego de cancha grande y el nuestro: “Uno en la cancha grande juega más de primera, acá hay que acostumbrarse a dos o tres tiempos y obviamente hay que saber moverse en los espacios tan reducidos”.

Su experiencia en Chipre

“Fue muy linda en lo personal, aunque debo confesar que me costó mucho la adaptación. Sinceramente el fútbol europeo es muy diferente al que tenemos en Argentina o Sudamérica. Si bien estuve en un país que no es potencia, el nivel es más que bueno y tuve la suerte de jugar tanto la Liga como la Copa de Chipre”, comentó Mariano Luis Torresi, el mismo que supo festejar el ascenso a Primera División, el que pasó por doce clubes, el que brilló también en México, más precisamente en el Dorados de Sinaloa que más tarde dirigió Diego Armando Maradona, hoy aporta su categoría en la Primera A masculina del futsal local. Gentileza / Fefusa.

TRAYECTORIA DE CALI

Club País Año Partidos Goles

Godoy Cruz Argentina 1998-2003 165 33

Newell’s Argentina 2003-2004 0 0

Godoy Cruz Argentina 2004-2007 92 21

Apollon Limassol Chipre 2007-2008 31 73

Dorados Sinaloa México 2008-2009 7 0

San Martín (SJ) Argentina 2009-2010 37 11

Instituto (Cba) Argentina 2010-2011 23 1

Estudiantes (BA) Argentina 2011-2012 40 7

Barracas Central Argentina 2012-2013 25 4

Deportivo Merlo Argentina 2013-2014 27 6

Libertad (S) Argentina 2014-2015 16 2

Cipolletti (RN) Argentina 2015 31 9

Gimnasia y Esgrima (ER) Argentina 2016-2017 23 2

Atlético Uruguay Argentina 2017 12 1