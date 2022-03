Mariana Gaitán: “Las futbolistas no somos solamente 11 en la cancha, somos millones”

Mariana Gaitán, capitana y mediocampista de UAI Urquiza, expresó este martes, en el Día Internacional de la Mujer, que deben “seguir luchando y soñando” porque de esa manera conseguirán más objetivos en busca de la igualdad de género y analizó el presente del fútbol femenino en la Argentina.

“Que la mujer futbolista se anime y siga soñando en grande. No somos solamente 11 en la cancha, somos millones”, expresó Gaitán en entrevista con Télam.

“La lucha se transmite de generación en generación. Que a partir de esa lucha seamos felices, libres, que no nos callemos. Si tenemos que decir algo, hacerlo con valentía. Basta de violencia. Que esta sociedad nos ayude y ayude a todos a cambiar”, indicó la volante de UAI Urquiza desde el hotel Savoy, donde participó de la campaña “Volver a Estudiar”.

“Estar acá en el Día Internacional de la Mujer es especial. Tenemos la lucha del fútbol femenino, que se une a la lucha por los derechos de la mujer, y la futbolista debe estudiar para encarar la lucha por el profesionalismo”, dijo la capitana de la UAI, equipo campeón de la Copa Federal -en febrero de este año- tras ganarle 2-1 la final a Boca.

Gaitán, oriunda de Villaguay, Entre Ríos, señaló que fue “difícil” adaptarse a la vida en Buenos Aires y estudiar les permite insertarse en la sociedad de cualquier parte del mundo.

“Antes de venir a la UAI no tenía la posibilidad de estudiar y en este club me ofrecieron la carrera de educación física y así seguí estudiando. Para la futbolista, y la sociedad, es fundamental estudiar. Para formarse en todo sentido”, apuntó la ex volante de Ferroviaria de Brasil.

Para la “Gurí”, el fútbol femenino del país continúa en fase “semiprofesional”, comparado con el fútbol masculino. “Han cambiado algunas cosas. Ahora tenemos contrato, hay televisación, más auspiciantes, y vamos sumando a paso a paso, pero tenemos que equiparar los sueldos. No todas cobramos lo que cobra un futbolista profesional”, afirmó Gaitán.

“El fútbol femenino está más cerca del ascenso y llegamos a esos sueldos o tal vez un poco más bajos. La futbolista debería formarse más para estar atenta, para dedicarse sólo al fútbol. No tener que combinarlo con otro trabajo. O jugar y tener tiempo para estudiar, porque la futbolista vive a mil, porque no puede vivir del fútbol”, explicó.

Gaitán, de 32 años, consideró muy alentador que Daniela Díaz, su excompañera en UAI Urquiza, se haya hecho cargo del primer equipo femenino de River Plate. “Es un orgullo, más allá que sea mi amiga, porque veo que la mujer ocupa más lugares en el ámbito del fútbol y me pone contenta. Por eso se necesita capacitación para seguir insertándose en el fútbol femenino y en el masculino. Yo creo que en un futuro se puede dar que una mujer sea entrenadora en el fútbol masculino. Eso lleva trabajo y estamos en constante crecimiento”, sostuvo la “Gurí”, quien inició su camino en el fútbol en los potreros de Villaguay, de la mano de sus hermanos.

Gaitán, quien formó parte del seleccionado argentino que ganó el repechaje ante Panamá para competir en el Mundial de Francia 2019, deparó elogios para Germán Portanova, el seleccionador argentino de fútbol femenino. “Portanova tiene una historia diferente a lo que era Carlos Borrello. Los dos son aceptables, pero cada uno con su manera y distinta manera de ver el juego. Portanova lleva a que el equipo sea más ofensivo, con mucho estudio e hincapié en el grupo”, afirmó Gaitán a Télam.

Por último, Gaitán dijo que está “feliz” en UAI Urquiza, en la búsqueda de más títulos: “Tuve propuestas de otros clubes, de afuera y del país, pero siempre te querés quedar donde estás bien. Hay un sentido de pertenencia por el club también y quiero seguir cumpliendo sueños en la UAI, con la Copa Libertadores de por medio”.

Y agregó: “Cuando me retire del fútbol tendré mis herramientas como profesora, como licenciada, como directora deportiva. Quiero demostrar que UAI Urquiza puede seguir ganando ante los clubes grandes, seguir trabajando en los sueños y demostrarlo en la cancha”.