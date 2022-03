María José Hernández: “Sabíamos que íbamos a ganar, estábamos preparadas“

Marista arrancó el año con una sonrisa, tras consagrarse por primera vez campeón del Torneo Vendimia de hockey sobre césped en damas. El equipo dirigido por Viviana Epis, de esa manera, mira la temporada 2022 con cierto optimismo, dado que está en un proceso de renovación porque durante el certamen se produjo el debut de varias jugadoras de divisiones inferiores con las que logró el título. El Tricolor no venía muy bien, pero a fines del 2021 logró la Copa de Honor y con ello volvió al protagonismo de otrora, teniendo en cuenta que hacía varios años que no lograba un título local.

Si bien, María Jesús Hernández, hace dos años que alterna la Primera División con la Quinta, se considera una debutante más. La delantera de las Curitas hizo el gol con el que su equipo venció a Jockey de Córdoba (1-0) y logró coronarse. Lo cual la llevó a “Jesu” a ser elegida la mejor jugadora de la final. “Estamos muy contentas, porque comenzamos el año con el pie derecho, mejor de lo que esperaba”, dice quien viste los colores de Marista desde siempre. “Tengo 18 años y desde los 7 juego acá, toda mi familia es del club”, agregó.

-¿Cómo viviste esta final?

-El partido estuvo duro, aunque tuvimos varias chances de gol y como diez cortos que no supimos aprovechar. Pero en el entretiempo nuestra entrenadora nos había hablado y me preguntó si sabía desviar de revés. La verdad, no había desviado en mi vida. Me puse y bueno, salió. Te digo la verdad, tuve suerte y se dio e hice el gol. Salió todo bien.

-¿Sos de hacer goles en tu división o no?

-Sí, hago goles en Quinta, pero también “arrastro” y obviamente es más fácil hacer un gol en la Quinta que en Primera.

-Por eso te pidió tu entrenadora que buscaras el desvío.

-Viviana me preguntó, ¿Querés hacer un gol? y le dije, sí, obvio me tiro de cabeza si es necesario (risas). Así fue.

-¿Cómo estuvo el torneo?

-Muy bueno, porque debutamos juntas varias compañeras de mi división, eso te da un poco más de confianza que cuando te toca debutar sola. Te da vergüenza y no te animás a agarrar la bocha, pero acá fue distinto porque nos pudimos comunicar y tener el apoyo entre todas. Estuvo Pity D’Elía y Marce Casale que tienen mucha experiencia, y nos ayudaron dentro y fuera de la cancha, eso también fue importante

-Tuviste un debut importante.

-Sí, con los mejores apoyos. No es mi primer año en la categoría, porque debuté el año de la Pandemia, hace dos años, pero las chicas de mi división que debutaron somos prácticamente todo el banco. La mayoría somos chicas, porque en Primera algunas jugadoras dejaron de jugar y tuvimos que pasar de categoría. Es más volvió a jugar Pity y Casale. Digamos que es un equipo que se formó prácticamente ahora y que sigue en ese proceso de formación.

-Están en plena transición.

-Digamos que sí, pero a veces faltan jugadoras y hacen jugar a otras, todo el tiempo está cambiando el equipo.

-¿Había confianza en el equipo?

-Sabíamos que íbamos a ganar, cuando nos presentamos en el partido estábamos preparadas y tenemos un lindo equipo. Nos costó el torneo, pero sí, estábamos para campeonas.

-¿Qué virtud tuvo le viste a este nuevo equipo en la final?

-Creo que las chicas no ganaban un título desde el 2015 más o menos. Por eso digo que para mí fue la actitud del equipo y la comunicación que tuvimos. Además, la buena onda de las más chiquitas que ayudaron a las más grandes para volver a motivar el equipo.

-¿Todas las que debutaron son de las inferiores?

-Sí, somos todas de Quinta.

-Entonces es un equipo que sabe a lo que juega. Hay confianza.

-Es así. A mí me encanta jugar con las chicas, con mi equipo.

-¿Imaginabas ser la mejor jugadora de la final, lograr un título y hacer el gol de la consagración?

-No, porque cuando empezamos el torneo nuestro objetivo no era salir campeonas, sino jugar de la mejora manera. Nunca nos propusimos un título. Todo se fue dando y crecimos partido a partido, pero nos costó mucho. Después fuimos ganando, pienso que no fue por el hockey, si por la actitud y las ganas. Porque hubo dos partidos que ganamos en los últimos segundos, por eso digo que todo se fue dando de a poco. Ni Viviana (la DT) se lo esperaba. Es que sólo jugamos dos partidos previo al torneo. Nadie esperaba que estuviésemos tan preparadas para jugar estos partidos. Fue una sorpresa para todos.

-El nivel del torneo que tal fue.

-Los equipos se presentaron todos con un nivel parejo. Ninguno fue muy superior a otro: los resultados fueron 1 a 0 o 2 a 1. Estuvo peleado.

-Este título les sirve para mirar con optimismo el resto de la temporada.

-Por supuesto. Estamos están muy motivadas y es una buena manera de comenzar el año.

-¿En tu división has ganado títulos?

-Con la Quinta el año pasado ganamos los seis torneos.

-Ah, ¡están acostumbradas a ganar finales!

-Por suerte, sí. Por eso digo que estar adentro de la cancha con tus compañeras es mucho más cómodo. Te permite más confianza, pero acá el que ganó es el equipo.

Las campeonas.

1- Martina Torres, 2- Silvina D’Elia, 3- Luciana Dora, 4- Sofía Montaña, 5- Emma Tarquini, 6- Guadalupe Linares, 7- Paloma Bignone, 8- Marcela Casale, 9- Julieta Orlando, 10- Francisca Bermejillo, 11- Josefina Sottano, 12- Mercedes Cabrera, 13- Agustina García, 14- María Jesús Hernández, 15- Julieta Mampel, 16- Guillermina Gruber, 17- Emilia Bazzana, 18- Lucía Ponce, 19- Ro Babolene y 20-Juliana Palumbo. Entrenadores: Viviana Epis, Rodrigo Buttini, Matías Elías y Marcos Sepúlveda.