Marcos Di Palma: “Después de ocho años, tan mal no me fue”

Marcos Di Palma volvió a las pistas del automovilismo argentino tras algunos años de ausencia. Fue el fin de semana pasado en la fecha especial del Top Race con pilotos invitados. El arrecifeño compartió auto con el uruguayo Michel Bonnin y llegó décimo.

“Fueron ásperos los relanzamientos, me pegaron un par de veces pero bien, lamentablemente en uno de esos toques, se debe haber roto algo y en la recta estaba muy lento. Después, me pase de largo en “Reutemann” y perdí lo que había avanzado. En el resumen general, llegué como largué”, dijo Di Palma tras culminado el fin de semana.

El arrecifeño volvió al Top Race el fin de semana en Buenos Aires como invitado de Michel Bonnin e hizo un balance de su actuación.

Y además contó: “Después de ocho años que me bajé tan mal no me fue, quedé a nueve décimas de Matías Rossi, a una de Spataro y adelante de “Josito”, demasiado bien”.

A la hora de hacer referencia sobre su continuidad, explicó: “Por ahora no sé, en algún momento voy a volver al automovilismo, sin lugar a dudas, si mis hijos y mi familia me acompañan creería que el año que viene más que seguro”.

Por último, el arrecifeño dio su opinión sobre cómo vio al Top Race: “Está Igual que siempre, los autos son lindos, interesantes de manejar. Habría que hacer carreras en circuitos más largos para que sean más entretenidas las carreras y nos podamos pasar. El problema que tiene el automovilismo, es que es muy complicado pasarse y no hay algo que te motive para sentarte a verlo. Entonces entienden, se pone difícil estar pendiente de una carrera”.