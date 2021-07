Marcelo Gallardo sonríe: River concretó la llegada de Braian Romero

Mientras los hinchas de River despedían a Rafael Santos Borré por su partida al Eintracht Frankfurt de Alemania, la dirigencia cerraba a contrarreloj la llegada de su reemplazante: Braian Romero, delantero de Defensa y Justicia.

Si bien falta la confirmación oficial el goleador de 30 años, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa con el Halcón de Varela, será nuevo jugador del Millonario en las próximas horas a cambio de la compra de un porcentaje del pase.

La temporada pasada Romero firmó su mejor temporada, ya que fue el goleador de la Sudamericana, pero además hizo 21 goles en 33 partidos y ¡18 en 18 juegos internacionales!

El delantero será el único refuerzo que River sumará en este mercado de pases, además del regreso de Enzo Fernández que justamente estaba estaba a préstamo en el equipo de Varela.

La salida de Borré, sumada al esguince de rodilla que sufrió Agustín Fontana en el último amistoso de la pretemporada contra The Villages SC en Orlando, hizo que la dirigencia acelerara ante el pedido expreso de Marcelo Gallardo para reforzar una delantera que además cuenta con Julián Álvarez que para el Muñeco no es delantero de área, con un Girotti que es el preferido de los hinchas pero que todavía no es el jugador completo que pretende el entrenador y con juveniles como Beltrán y Londoño, que todavía no debutó en Primera.