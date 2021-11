Gallardo habló sobre su continuidad y los hinchas de River se ilusionan: “Cuando termine la participación en el torneo, ahí evaluaremos”

En el marco de una conferencia de prensa previa al partido con Platense, Marcelo Gallardo se pronunció acerca de su continuidad una vez que finalicé el campeonato: “Cuando termine la participación en el torneo, ahí evaluaremos”, afirmó el DT de River.

“Hay situaciones que te van marcando. Nuestra actuación en Copa Libertadores de muchos inconvenientes nos hizo no llegar de la mejor manera posible a esa llave. Nos tocó un rival que fue mejor que nosotros, (Atlético Mineiro) pero de habernos quedado en la desilusión de haber perdido no estaríamos en este momento. Esa eliminatoria nos puso a prueba, después vino todo lo demás, seguimos con inconvenientes pero pudimos sobrellevarlo”, agregó.

MARCELO GALLARDO



• 367 Encuentros en River

• 197 Partidos Ganados

• 99 Empatados

• 71 Perdidos

• 645 Goles a Favor

• 318 Goles en Contra

• 690pts sobre 1098 posibles

• 62,84% efec

• 12 títulos

• SIN CLASICO

• Mano a mano 58/74 (5 seguidos a ellos) pic.twitter.com/Csr3ccnF8M — RIVER PLATE 🇦🇷 (@LaBaandaCARP) November 17, 2021

Además, se refirió a los rumores sobre Julián Álvarez: “Lo acompaño en este momento en el cual sí está en un gran momento de forma futbolística y por eso genera todas las repercusiones que tiene el hecho de ser un jugador deseado, buscado. Hay que acompañarlo como corresponde”.

Va a llegar un día, y estoy casi seguro, donde vamos a decir: Marcelo Gallardo ES River. pic.twitter.com/r1PfGdDcjE — Labrunismo Millonario 🐔 (@LabrunismoMillo) November 15, 2021

Aparte añadió sobre el joven futbolista que está en racha: “Primero, no hay que tener ningún tipo de cambio en cuanto a los comportamientos si él no los tiene, si él no tiene cambios en su manera de ser y de entrenarse hay que acompañarlo como hasta ahora. Si vemos situaciones diferentes en su comportamiento o en su entorno tendríamos la necesidad de acompañarlo de otra manera, pero repito: está muy centrado, es un chico que no se sube a esa vorágine de elogios y todo lo que se dice de él.”

🔴⚪🗣 Marcelo Gallardo habló en conferencia antes del partido entre #River y #Platense en Vicente López.



💬 "Cuando hay fecha FIFA lo más normal es que no se juegue, como pasa en los países más importantes del mundo. Acá se hizo otra cosa". pic.twitter.com/u5zz14bjP3 — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2021

Fiel a su estilo filoso, Gallardo también se quejó sobre la superposición de los partidos entre la Liga Profesional y la fecha FIFA: “Lo que si no estoy de acuerdo es que cuando hay fecha FIFA lo más razonable es que no se juegue, como pasa en los paises importantes del mundo. Nosotros no tuvimos esa posibilidad porque supuestamente el medio local no tiene jugadores de selección, pero nosotros tuvimos de seis a siete convocados”.

#River | "Somos un conjunto de personas que vamos todos para el mismo lado. Nos comportarnos como somos, como un gran equipo de trabajo. Somos un todo"



💬Marcelo Gallardo en conferencia de prensa pic.twitter.com/cRHbKtPbEN — River Play Digital (@RiverPlay_OK) November 19, 2021

Por último, hablo del futuro de los referentes del plantel: “Todos saben que son jugadores que yo considero valiosos desde todo punto de vista. Suman desde donde están y se entrenan bien, compitiendo, con una mentalidad tremenda. Yo evalúo eso, si no lo pudieran hacer, si no tuvieran esa personalidad y mentalidad para desarrollarse de esa manera, evaluaríamos otras posibilidades porque primero está eso, después está su valor dentro del vestuario, ellos son los que tiran. Han sido súper respetuosos, cuando terminemos la temporada evaluaremos”