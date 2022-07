Marcelo Eggel, la figura del triunfazo de Maipú ante Dálmine: “Necesitábamos un partido así para agarrar confianza”

La precisión de zurda y su dinámica no tardaron en llamar la atención cuando Juan Manuel Sara lo hizo debutar en la Primera Nacional. Fue en el 1-1 frente a Instituto de Córdoba en La Fortaleza de calle Vergara. Paulatinamente, Marcelo Eggel se fue ganando un lugar en el Cruzado, al punto de convertirse en figura excluyente del triunfo por goleada (4-0) sobre Villa Dálmine, el viernes pasado.

“Nací en San Vicente, Santa Fe. Llegué con trece años a Newell’s e hice todas las inferiores allí. Alcancé a jugar en Reserva, pero no pude debutar en Primera división, hasta que en 2020 me fui a Juventud Unida de San Luis y luego me vine para Maipú”, cuenta en diálogo con Los Andes.

“En Newell’s -recuerda- tuve de entrenadores a Gastón Liendo, ‘Petete’ Rodríguez, Federico Hernández. Algunos de los chicos de mi categoría que hoy están en Primera son Facundo Mansilla (Newell’s), Anibal Moreno (Racing), Juan Requena y Ángel Villagra, que hoy están en San Telmo”.

-Marcelo, en 15 minutos ya habías convertido dos goles, la pedías, te mostrabas y podrías haber convertido algún gol más. ¿Fue tu partido soñado?

-Sí, la verdad que estoy muy contento por los goles. Convertir siempre es muy lindo y más cuando el equipo gana, así que estoy doblemente feliz.

-Hiciste dos, pero podrían haber sido tres y te llevabas el balón.

-Sí, después tuve otra que me tiró un centro Chicho (Veliez), pero me la atajó muy bien el arquero. La verdad que estoy muy contento por los dos goles, no se dio tercero pero me voy contento por el rendimiento del equipo y porque pudimos volver al triunfo después de varios partidos.

-¿Habías hecho doblete antes?

-No, en mi carrera profesional es la primera vez que hago dos goles.

-Si tuvieras que elegir uno de los dos goles, ¿cuál te gustó más?

-Creo que el segundo, porque controlé bien para adelante y después definí contra el palo. El primero fue más de suerte porque me quedó el rebote tras el centro de Santi (Moyano).

-Fue una gran jugada colectiva la del primer gol...

-Sí, una jugada que hizo Santi (Moyano) por derecha, tiró el centro atrás y me quedó el rebote para definir.

-¿Lo que te había pedido el DT Juan Sara es lo que finalmente se vio en el transcurso del partido?

-Sí, seguro. Lo que me venía pidiendo Juan (Sara) es que enganche para adentro, patee al arco, tire el centro o me juegue el uno contra uno. Por suerte creo que salió bien.

A Marcelo (Eggel) le gusta moverse por derecha, ya sea como interno o como extremo, para tener la cancha de frente y aprovechar su zurda. Estoy muy contento porque aprovechó la posibilidad”. (Juan M. Sara, DT de Maipú)

-En el fútbol argentino no hay muchos jugadores con tus características. ¿Esa posición de extremo o mediapunta por derecha es donde más cómodo te sentís?

-Sí, el técnico me preguntó en la semana si me sentía cómodo jugando en esa posición y yo le contesté que sí, que quería probar porque en Newell’s hice casi todas las inferiores como extremo por derecha. Por suerte me tocó jugar un buen partido y ahora espero seguir de esta manera.

-¿Dónde creés que estuvieron las claves del triunfo?

-En ser certeros en las primeras ocasiones que tuvimos en el partido, que era algo que nos venía costando demasiado. Por suerte pudimos abrir el marcador rápido y pudimos conseguir un resultado abultado producto de nuestra contundencia, que era algo que veníamos necesitando.

-¿Qué fue lo que más te gustó del equipo en general?

-El funcionamiento y el grado de efectividad que tuvimos. Más allá de que podríamos haber convertido más goles, el equipo estuvo muy certero en la definición, salió muy bien y pudimos quedarnos con los tres puntos.

-¿Cómo ves al equipo en esta seguidilla de tres partidos en poco más de una semana?

-Estamos bien, creo que especialmente este triunfo, por la forma en que se dio, nos levantará mucho anímicamente. Esperamos seguir de esta manera, cosechando resultados positivos que hagan fortalecer aún más al grupo para soñar con algo más.

-Es la primera vez en el torneo que el Deportivo Maipú convierte cuatro goles y gana por goleada. ¿Necesitaban un partido así?

-Así es, necesitábamos un partido así para agarrar confianza y salir más metidos en los partidos. Creo que esto nos va a hacer muy bien. Tenemos que hilvanar una racha para acercarnos a los puestos de Reducido.

-Además, internamente debe haber servido para sacarse la bronca de la polémica derrota con Belgrano, donde merecieron algo más.

-Sí, seguro, pero ese es un partido que ya lo dejamos atrás. Tratamos de ver el presente y pensar en el futuro, que es Almirante Brown como visitante. Vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos frente a Villa Dálmine, plasmar nuestro juego y tratar de traernos los tres puntos.

-Casi que no lo pueden disfrutar este resultado porque ya el miércoles tienen otra final más.

-Claro, el miércoles jugamos de nuevo y viajamos el lunes. Va a ser un fin de semana con poco descanso, pero está bueno jugar seguido. Ojalá podamos seguir por esta senda.

PERFIL

Marcelo Mario Eggel

Edad: 23 años.

Fecha y lugar de nacimiento: 17/01/1999 en San Vicente (Santa Fe).

Puesto: Mediocampista ofensivo.

Pierna hábil: izquierda.

Trayectoria: Inferiores de Newell’sOld Boys (2013-2020); Juventud Unida de San Luis (2020-2021) y Deportivo Maipú (2022).

Partidos jugados en Maipú: 14 (4 como titular).

Minutos totales: 442′.

Goles: 2.