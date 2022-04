Marcelo Bielsa fue tentado por dos importantes selecciones sudamericanas y decidirá en las próximas horas

Desde que fue despedido del Leeds, no pocos clubes y selecciones nacionales posaron sus ojos en el DT Marcelo Bielsa (66), experimentado conductor que ha dejado su sello en el mundo del fútbol. Y según las últimas novedades, son dos los combinados sudamericanos que pretenden contratar sus servicios con altas chances de que el “Loco” se incline por uno de ellos.

La Selección de Bolivia ya preguntó por Bielsa y hasta habría acercado una oferta para el reemplazo del adiestrador César Farías. Los del altiplano no clasificaron al Mundial Qatar 2022 y su producción en las Eliminatorias fue de las más flojas. Un cambio en el estilo futbolístico es lo que pretenden y el DT rosarino es el apuntado.

El otro seleccionado en carrera por hacerse de los servicios de Bielsa es nada menos que Colombia, que también quedó afuera de la próxima Copa del Mundo y busca una modificación en su camino hacia el Mundial 2026. Según OneFootball, Marcelo Bielsa ya habría acusado recibo presentándoles sus condiciones.

Las exigencias de Bielsa a la Federación colombiana

“La primera condición es que la Federación respete su posición como entrenador, que no se entrometa y tenga compromiso con su proceso. Más el control de la selección Sub 20, algo positivo de cara a armar procesos sólidos desde las categorías inferiores, que aporten de una forma más directa al combinado de mayores, con el nacimiento de jugadores jóvenes, que no necesiten de adaptación en el plantel principal, sino que lleguen a brillar y a aportar”, reza la publicación del medio alemán en cuanto al acercamiento entre Bielsa y la Selección de Colombia.

Vale destacar que Marcelo Bielsa cuenta con amplia experiencia en la dirección de selecciones nacionales. Lo hizo en Argentina, incluido el Mundial 2022, y en Chile, entre 2007 y 2011.