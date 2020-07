El Loco Bielsa se mostró muy agradecido con los fanáticos que se acercaron hasta su domicilio. / Gentileza.

Marcelo Bielsa agradeció a los hinchas que fueron a su casa para saludarlo por el ascenso de Leeds

El DT argentino saludó de muy buen humor a todos los fanáticos que se acercaron a su domicilio. “Thank you, thank you, I don’t speak english, only say: thank you (gracias, no hablo inglés, sólo digo gracias)”, repitió el Loco.

Redacción LA