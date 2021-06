Marc Márquez, triunfo y emoción hasta las lágrimas en Alemania

Marc Márquez no olvidará jamás el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP, ya que allí volvió a la victoria tras 581 días. El español se mostró muy emocionado en la ceremonia del podio.

“Este es uno de los momentos más duros e importantes de mi carrera. Sabía que tenía una gran oportunidad. No era fácil a nivel de mentalidad, pero sabía que era el día. Venía a luchar por el podio, pero si se daban las condiciones podía ir a por ello. Cuando vi que caían unas gotas me dije que era mi momento y apreté al máximo, asumí riesgos y cuando volvieron a caer cuatro gotas hice mi carrera. Fue duro mantener la concentración porque te viene a la mente todo lo que hemos pasado durante este año. Era una situación difícil, pero ahora vamos a tratar de mantener el mismo nivel”, sostuvo Márquez, quien volvió a la victoria tras la lesión en el húmero derecho que lo tuvo alejado de la pistas casi un año.

Marc Márquez no pudo contener las lágrimas luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de Alemania. El español ganó después de 581 días. Foto: MotoGP

Y añadió: “Lo necesitaba porque siempre lo he dicho, para mí competir es luchar por algo, pelear por victorias y podios es lo que quiero en el futuro. No estoy ahora para ello. Aquí no he notado la limitación física. Al haber pocas curvas a derecha el brazo no se ha cargado. Desde fuera se ve de otra manera y no se sabe lo que estamos sufriendo. La moto también se adapta bien a este circuito y eso lo aprovechamos para volver a ganar”.