Un año después de la lesión que sufrió en el húmero derecho, Marc Márquez aún sigue con su recuperación. El piloto de Cervera, múltiple campeón de MotoGP, volvió en la tercera fecha del 2021 en Portimao y a pesar de que ganó en Sachsenring en una carrera con condiciones climáticas cambiantes, todavía sigue sufriendo de las limitaciones físicas.

“Todavía tengo que pensar cómo tengo que colocar el brazo al entrar en una frenada para evitar que me duela, y eso me condiciona en las curvas. Evidentemente, ese procedimiento lo voy interiorizando y me siento mejor a medida que avanza el fin de semana, porque cada vez lo automatizo más. Pero no puedo pilotar por instinto. Al margen de eso siempre aparecen imprevistos, movimientos que hacen que la molestia emerja. Y por más que no quieras pensar en ella, reaparece”, confesó Marc Márquez.

Marc Márquez: “Sigo con molestias después de la lesión”

Por otra parte, el piloto de Cervera señaló que el 2020 fue un año perdido para él y para la moto por el desarrolló técnico. “Personalmente fue un año perdido y también para Honda, si tenemos en cuenta que tuvieron que incorporar a mi hermano que era un novato en MotoGP y que Crutchlow estaba al final de su trayectoria”, dijo Marc.

Además, el de Honda HRC hizo un balance del campeonato 2021 y comentó a quién ve más firme. “Diría que Fabio Quartararo es el mejor del 2021. El año pasado terminó un poco perdido, pero lo dio vuelta este año desde el principio”.