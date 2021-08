Marc Márquez tuvo otro fin de semana complicado en MotoGP. El español de Honda HRC había mostrado buenos parciales en el inicio de la actividad ya que dominó la FP1 a pesar de una fuerte caída. El sábado en la clasificación quedó en el top 5 y estaba con ilusiones de pelear por las primeras posiciones.

Luego de una largada muy pareja, Márquez intentaba avanzar y cuando llegaron al segundo sector, en la curva Vale, lo tocó a Jorge Martín. Ambos pilotos se fueron al piso y si bien intentaron regresar, no pudieron hacerlo y ambos debieron desertar.

Marc Márquez admitió su error y pidió disculpas

Tras la situación, Márquez admitió su responsabilidad. “Quiero pedir disculpas a Martín y a su equipo, porque fui demasiado optimista en esa maniobra. Calculé mal, ya venía descolocado de la curva anterior. El error fue mío, toca aprender de ello. Es un año duro tanto físicamente como desde el punto de vista psicológico”.

Por otra parte, Marc confesó que fue a pedirle disculpas a Martín de manera personal. “Fui a buscar a Jorge al hospitality, donde estaba comiendo, y me senté con él para pedirle disculpas. Me sabe muy mal arruinar la carrera de un piloto en un fin de semana. Es duro. Jorge aceptó las disculpas porque fui con la cabeza gacha”.

Por último, el de Cervera hizo un balance del rendimiento que viene teniendo últimamente. “Está claro que no estoy pilotando como antes. Este año no sale nada, cosas que el año pasado salían con los ojos cerrados, ahora no hay manera”.