“Maravilla” Martínez se enojó con Horacio Pagani: “Ese tipo de pelotudeces no te las tolero”

Sergio “Maravilla” Martínes, de 45 años, volvió a subirse al ring y derrotó por nocaut en el séptimo round a José Miguel Fandiño, en el combate desarrollado en el estadio Malecón, en Torrelavega, España. Esto dejó en evidencia el impecable nivel del boxeador que pese a haber pasado seis años inactivo, está intacto. Sin embargo, el periodista especialista en boxeo, Horacio Pagani, volvió a meter su ‘bocadito’ polémico que lo hace tan mediático y criticado: “Fandiño se tiró”, dijo.

Martínez, aún en España, se prendió a un live con Leo Benatar, periodista de boxeo de larga trayectoria y por él fue que Sergio se enteró de la frase de Pagani. Al enterarse el boxeador exclamó: “¡Dejate de joder, Pagani! Semejante boludez, qué pelotudez, Horacio querido, no. Ese tipo de pelotudeces no te las tolero, eh, no te las banco. Sabés qué mano le puse en el plexo, pobre Fandiño...”.

Y continuó: “¿Vos te creés que se tiró? Qué pelotudo, dejate de romper las pelotas, Pagani. Sos un hombre grande. Dale, boludo. Me hacés calentar. Pero bueno, como dice un amigo, la boludez no va de la mano con la inteligencia, pueden estar las dos tranquilamente. Semejante pelotudez, no. En el sexto ya lo tenía arrinconado con golpes, la consecutividad de golpes. Un golpe previo al plexo le hizo daño...”.

A raíz de esto, Martínez reveló su estrategia: “Poco a poco lo vas enfriando y a tu rival lo dormís. Lo Riquelmeás, hacés la gran Riquelme. Pisás la pelota, eso quería hacer yo en el combate. No voy a apurar, para qué, si Fandiño no es rápido, quería apagarlo de a poquito. La idea era desconectarle sus botones de alerta. Lo más importante para mí era la distancia y por momentos pude lograr conectar desde ahí”.

En la charla, el boxeador confesó que peleará a finales de noviembre o principio de diciembre, también en España, aunque dependerá de la pandemia, aclaró. “La idea es mejorar el rendimiento y subir la exigencia del rival. En un principio es un rival de afuera. Estamos hablando con un italiano, estamos buscando a alguien que tenga un buen récord. Igual estamos analizando tres o cuatro opciones más. Se hablaba de un mexicano, de uno de los hermanos de Canelo, pero hace mucho que no combate y no suma”.