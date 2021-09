Maravilla Martínez enfrenta un nuevo desafío ante Brian Rose: “La motivación es muy fácil para mí”

Sergio Maravilla Martínez no se rinde y continúa en la búsqueda de su sueño: volver a ser campeón mundial. A los 46 años, el bonaerense tiene un nuevo desafío en su carrera ante el inglés Brian Rose, en Madrid, luego de 14 años sin pelear en la ciudad que lo cobija desde hace dos décadas.

“Estoy muy bien preparado para este combate. Siempre entreno al máximo, mentalmente y anímicamente. La estrategia la tengo entre ceja y ceja y las ganas de que llegue el momento son cada día mayores”, le cuenta Maravilla, desde España, a 442 en la previa al combate de peso mediano que se realizará a 10 rounds el sábado 25 de septiembre.

Si bien Martínez no sabe cuándo sería un eventual combate por el título mundial mediano, vive el día a día, espera conseguir su tercera victoria tras su regreso al ring e ilusionarse con una nueva chance de conseguir el cinturón. “Sé que no va a pasar mucho tiempo y esa chance va a llegar, pero tengo paciencia. No tengo idea si de ganar el combate podré ir por el título porque esta pandemia nos tiene acogotados. No sabemos qué puede pasar”, expresó.

Maravilla Martínez analiza al inglés Brian Rose

El británico Brian Rose es séxtuple campeón nacional y ex campeón Intercontinental WBO, siempre en la división superwelter. Con 36 años de edad, “The Lion” viene de ganarle por decisión mayoritaria al español José Manuel López Clavero, en una pelea realizada en marzo de este año.

“Lo que veo es que es un boxeador calculador, frío. No es el clásico boxeador inglés que cuando suena la campana pone primera y te pone la cabeza en el pecho. Es un golpeador y contragolpeador. Boxea casi en el centro y tiene un estilo muy tradicional, clásico. Improvisa poco. Va a ser un combate largo seguramente”, analizó Maravilla Martínez.

Cómo llega Maravilla Martínez al combate con Brian Rose

Tras concretar su regreso al boxeo profesional en agosto de 2020 -con 45 años- para enfrentar al español José Miguel Fandiño (victoria por KO), Maravilla fue por más, y así volvió a la acción en diciembre de ese año. Su rival fue el finlandés Jussi Koivula, a quien derrotó por KOT. De esta manera llegó a 53 victorias en su carrera, 30 de ellas por la vía rápida. Su récord se completa con 2 empates y 3 derrotas. El ex campeón mundial superwelter y mediano en tres organismos distintos está 12-1 en peleas por título mundial y con una estadística positiva de 5-3-1 frente a campeones mundiales (Antonio Margarito, Kermit Cintron, Kelly Pavlik, Miguel Cotto, Paul Williams y J. C. Chávez Jr., entre otros).

Maravilla Martínez vs Brian Rose: hora, día y dónde ver la pelea

La pelea de Sergio “Maravilla” Martínez ante el púgil británico Brian Rose será a 10 asaltos y en peso mediano. La señal TNT Sports transmitirá el combate en vivo desde Madrid el sábado 25 de septiembre a las 18.00 horas, con relato y comentarios de Osvaldo Príncipi y Guillermo Favale, más el aporte de Emiliano Raggi desde el ring side.