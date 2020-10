Maradona tiene nuevo tema: el grupo platense Barón homenajeó al DT de Gimnasia

La banda de La Plata llamada Barón le dedicó un tema al mejor jugador argentino de todos los tiempo y actual DT del Lobo. La canción recorre su historia, el histórico gol a los ingleses con todos los condimentos de aquellos años 80, y su presente.

Como alguna vez lo hicieron grupos de distintos géneros consagrados como Los Piojos, Manu Chao, Las Pastillas del Abuelo, Calamaro, Tifosi del Rey, La Guardia Hereje y Rodrigo; Barón quiso homenajear al Diez.

La banda está compuesta por Nico y el Perro (guitarras), Gero (bajo), Boja (saxo), Rolo en baterías y Facu, la otra voz. Con mucha influencia Tripera, “salvo yo, uno que es de Independiente y otro de River, el resto son todos de Gimnasia. Incluso nuestras familias”, explicó a Olé, Federico Amerise, una de las dos voces que tiene este grupo de rock que ya lleva tres años tocando en distintos escenarios.

“Apenas supimos que venía a Gimnasia empezamos a pensar el tema que terminó siendo este Taquito, gambeta y gol”, conto Fede, quien además destacó el estribillo, el cual despierta la emoción entre los hinchas: “Y ríndanse a sus pies, y sientan el fervor, de un Dios en llamas que en Lobo se convirtió”.

La banda platense que le compuso un tema a Maradona.

No obstante, las repercusiones no quedó entre los seguidores del equipo platense ni de Maradona, sino que pasó fronteras para la sorpresa de los integrantes de la banda: “Tuvimos muchísima respuesta de los hinchas, pero también de fanáticos de Diego de todo el mundo. Por redes sociales nos llegaron mensajes de Pedro Troglio y de Nicolás Frutos", dos emblemas de Gimnasia. “Pero sin dudas, el que más nos sorprendió fue el de Helsinki, de La casa de papel”. El actor serbio Darko Peric, que es parte de la particular banda de asaltantes de la serie de Netflix, lo escuchó, los contactó por redes y hasta mandó un video saludándolos.

La canción que repasa la Mano de Dios, la guerra de Malvinas, “la pena de algún inglés” y hasta un fragmento del relato de Víctor Hugo Morales en México 86, llegó al principal destino, a los oídos de Diego: “Tenemos buena onda con varios jugadores del plantel como Eric Ramírez, Guiffrey, Contín... Ellos se lo hicieron escuchar y nos hicieron llegar un audio de Maradona en el que nos decía que un día vayamos a la concentración a tocarlo. No bien pase esto de la pandemia, vamos a ir... Para nosotros es una locura todo esto”.

La inspiración fue absoluta, salió del corazón, según contó Fede. “Fuimos y lo hicimos de una, casi no ensayamos. La realidad es que fuimos armando todo sobre la marcha y salió. Eso sí, le metimos unas trompetas para que tenga más onda de cancha”, detalló.

Barón ya habían hecho un tema dedicado al otro jugador argentino considerado actualmente “el mejor” con Rock para Messi, esperando magia. La letra fue escrita cuando “había renunciado, después de perder la Copa América. En la banda somos fanas de los dos, de Leo y de Diego, y renegamos mucho de esos que están todo el tiempo buscando compararlos o enfrentarlos”, confió uno de los líderes de este grupo que levanta vuelo en el bosque, en época de pandemia.