Manu Ginobili: “Hay que ponerse en la piel de la gente que no tiene para comer”

Emanuel Ginóbili se convirtió hace casi dos meses en la cabeza del proyecto solidario “Seamos uno, Experiencias únicas”, que tiene como objetivo llevar alimentos a los argentinos más afectados por efectos de la pandemia de coronavirus, y al respecto el campeón olímpico de básquetbol en Atenas 2004 sostuvo que este emprendimiento lo tomó “porque hay que ponerse en la piel de la gente que no tiene para comer”.

De esta organización toman parte distintas figuras del deporte y también del arte, ya que el “equipo” que armó “Manu” lo conforman la ex tenista, Gabriela Sabatini, el actor Ricardo Darín, el cantante Diego Torres, el tenista Diego Schwartzman, el polista Adolfo Cambiasso y el futbolista de Estudiantes de La Plata, Javier Mascherano.

”Entré hace un mes y medio a esta organización como creador de esta fundación y no sabía que existía, porque me estaba sumando con el proyecto ya en marcha”, le indicó esta noche a TN el bahiense desde San Antonio, la ciudad estadounidense donde vive junto a su familia.

”La eficiencia, la tecnología y la colaboración de distintos ámbitos del país incluye a todos los medios del país, porque acá todos tenemos que empujar para el mismo lado dentro de una emergencia tremenda. Este es un proyecto antigrieta”, enfatizó.

Sobre el proyecto y sus alcances al día de hoy, explicó que ya “se entregaron 450.000 cajas que contienen 15 kilos de alimentos y ya se tiene presupuesto para llegar a 700.000, pero el objetivo es llenar 1.000.000”.”Ahora se vendrán semanas de más estricta cuarentena y hay que ayudar a la gente del AMBA que no puede ir a trabajar, pero igual tiene que comer”, argumentó.

”Hasta ahora nada me había motivado tanto desde que dejé de jugar como este proyecto que cuenta con la colaboración de importantes empresas. Pero hay que ponerse en la piel de la gente que por esta emergencia no tiene para comer. Mi familia está en Bahía Blanca y no tienen problemas, pero me imagino que para la gente que lleva 98 días en cuarentena debe ser tremendo”, apreció.

Y sobre el punto recomendó que si “ahora el gobierno decide dos semanas más de cuarentena estricta hay que acatarla”.”Y en cuanto al desempleo, está aumentando en todo el mundo por esta cuarentena.Por eso hay que jugar con las cartas que tenemos, y que son las de poder ayudar a los demás. Por eso es necesario que hagan donaciones a este proyecto solidario”, pidió con igual énfasis.

Esta iniciativa surgió a través de Whatsapp y hasta el momento se llevan repartidas más de 20 millones de raciones de comida que llegaron la mayor parte del AMBA. Este fin solidario cuenta con 450 voluntarios y más de 100 empresas ayudan y donaron para poder cumplir el objetivo.

Todas las personas que quieran donar, pueden hacerlo a través de la aplicación de Mercado Pago, y automáticamente podrán participar en sorteos para disfrutar de encuentros virtuales con las figuras del arte y el deporte que participan de este proyecto, y de hecho ya más de 20 ganadores tuvieron esa oportunidad.