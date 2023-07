Malos arbitrajes y jugadores enfurecidos: entre el silencio selectivo y un límite fundamental

La polémica se instaló con mucha fuerza tras la derrota de Godoy Cruz frente a Banfield por la Liga Profesional. Una vez finalizado el partido, los jugadores del Tomba acusaron abiertamente al árbitro Darío Herrera, responsabilizándolo del resultado y sosteniendo que los perjudicó y que hasta les faltó el respeto. Jugadores enfurecidos en las redes sociales vs. árbitros verborrágicos, una película que ya vimos muchas veces y que seguramente se repetirá.

El tema es que la delicada acusación del plantel Bodeguero generó un montón de reacciones en el ambiente futbolero y copó la agenda de los medios de comunicación. Recolectó más voces en contra que a favor, eso sí. Para empezar, saltó Pablo Toviggino, el siempre polémico dirigente de la AFA. “Sepan reconocer sus errores y la próxima pateen al arco”, disparó con ironía quien hoy es el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. Mal ahí.

Y no solo Toviggino contestó la denuncia mediática de los jugadores de Godoy Cruz, sino que, además, la propia dirigencia del Expreso tomó distancia a través de un comunicado oficial. La Asociación Argentina de Árbitros se sumó a estos últimos y el plantel de Godoy Cruz, con el arquero Diego Rodríguez a la cabeza, quedó muy expuesto. Por supuesto, el revuelo tomó dimensiones inesperadas y el debate ganó su lugar. ¿Quién tiene la razón, entonces? ¿Fue correcta la manera de quejarse por parte de los jugadores del Expreso? ¿Los árbitros argentinos tienen vía libre para hacer lo que quieran dentro del campo de juego? ¿Y la tecnología?

El comunicado de los jugadores de Godoy Cruz que generó el debate.

Hay algo claro. Todos nos equivocamos, cada día. En el fútbol se equivocan los árbitros tanto como los jugadores, también los entrenadores. Que algunos no tengan la capacidad de reconocerlo es otra cosa. Errores a favor de alguien, en contra de alguien. En el deporte, permanentemente pueden verse las fallas que perjudican a unos y, en consecuencia, favorecen a otros. No es novedad que los árbitros suelen errar y no está mal que eso pase. ¿Por qué no está mal? Porque son seres humanos. Y así como un jugador patea una pelota a la tribuna cuando en realidad quiso dar un pase, el referí también experimenta sus desaciertos, pero la pasa mucho peor porque, como dijo el gran Eduardo Galeano, es el único dentro del campo de juego que no tiene hinchas. Ni uno solo.

Estamos muy acostumbrados a escuchar quejas de jugadores de fútbol ante falencias arbitrales que amargaron a su equipo. Protagonistas que se sienten estafados. En la televisión, en la radio, en las redes. Los leemos en los diarios, en todos lados. Ahora bien, cuando el colegiado la pifia, pero a favor, reina el silencio absoluto de los mismos que hace horas habían estallado. Una especie de reserva selectiva. ¿Y entonces? Todo, siempre, depende del cristal con el que se mire.

A los futboleros no nos queda otra que creer, con convicción, que los errores de los árbitros son casuales, no intencionales. Si, por lo contrario, pensamos que lo que hacen lo hacen a propósito, entonces somos cómplices de una enorme farsa, esa puesta teatral que deja al descubierto que tan groseros y ridículos podemos ser. Habría que dejar de ver fútbol y elegir una serie en Netflix, por ejemplo, sabiendo de antemano que consumiremos ficción.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, cruzó con dureza a los jugadores de Godoy Cruz.

El límite es la falta de respeto

Otra cosa muy distinta e inadmisible es la falta de respeto. Eso sí que no puede permitirse nunca más. Que un árbitro agreda verbalmente a un jugador es grave, y viceversa. Dicen los jugadores del Tomba que, ante Banfield, Herrera lanzó frases ofensivas del estilo “vos no hablés que tenés dos partidos en Primera”, “Ahora no te voy a cobrar nada” y “pedila ahora que vas perdiendo”. Si eso es cierto, la AFA tiene que investigar los hechos y tomar las medidas correspondientes a través de su Tribunal de Disciplina, que para algo existe. El respeto ante todo.

El mendocino Fernando Espinoza es un ejemplo claro de lo que aquí se escribe. Porque Espinoza es un buen árbitro, técnicamente hablando. Pero habla mucho y en ocasiones ha traspasado los límites del respeto y la verborragia. Fue acusado, no pocas veces, por jugadores de diferentes clubes y su comportamiento pasó a estar bajo la lupa. No se entiende por qué los árbitros hablan tanto. ¿Acaso las tarjetas amarilla y roja no están para hablar por sí mismas? Más acción reglamentaria y menos show, por favor.

El comunicado oficial que publicó la dirigencia de Godoy Cruz en sus redes sociales.

El uso del VAR, ese sistema de videoarbitraje que no llevó justicia al fútbol sino polémicas y más polémicas, profundizó las diferencias entre árbitros y jugadores. Es que se supone que con el apoyo de la tecnología las jugadas discutibles serían rápidamente resueltas, mas no. Proliferan en el fútbol argentino las discrepancias entre el juez principal y sus ayudantes en la cabina de TV. Diversidad de criterios que enfurecen a los futbolistas, mucho más que antes porque en estos casos el error es doble.

Así y todo, y regresando al hecho que involucra a Godoy Cruz Antonio Tomba, lo más saludable hubiese sido que el comunicado de los jugadores vaya de la mano de la dirigencia. Porque los sucesos de los últimos días generaron un “quiebre” en calle Balcarce, todo lo que el Expreso, que pelea por entrar a una Copa Internacional, no necesitaba.